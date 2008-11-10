Büyük Önder'i özlemle anıyoruz

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, gün boyu çeşitli tören ve etkinliklerle anılıyor. Saatler 09.05’i gösterdiğinde tüm yurtta 2 dakika süreyle sirenler çaldı, bayraklar yarıya indirildi.



Atatürk fotoğrafları - FOTOGALERİ

Atatürk'ün ardından... - FOTOGALERİ



Ankara’daki ilk tören, Anıtkabir'de düzenlendi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül başkanlığındaki devlet erkanı mozoleye çelenk koyarak, Atatürk'ün manevi huzurunda 2 dakika saygı duruşunda bulundu.



Anıtkabir'deki tören saat 8.55'de devlet erkanının aslanlı yolda yürüyüşü ile başladı.

Cumhurbaşkanı Gül başkanlığındaki kortejde, TBMM Başkanı Köksal Toptan, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker, Danıştay Başkanı Mustafa Birden, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DSP Genel Başkanı Zeki Sezer, BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan, bakanlar, kuvvet komutanları, siyasi partilerin temsilcileri, bürokratlar ve diğer devlet erkanı yer aldı.



Cumhurbaşkanı Gül ve protokolde yer alan devlet erkanı daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Gül, burada Anıtkabir Özel Defterine şunları yazdı: ''Büyük Atatürk,

Ebediyete intikalinizin 70. yıl dönümünde sizi saygı ve rahmetle anıyoruz. Bugün dünyada sözü dinlenir, güçlü, güven ve denge unsuru bir ülke olmanın gururuyla huzurunuzdayız.

Cumhuriyetle yönünü belirleyen ve muasır medeniyetler seviyesini aşma hedefini gerçekleştirmek için 80 yılda büyük çaba gösteren Türkiye, ilerlemesine kararlılıkla devam etmektedir. Bu çabalar sonunda muazzam başarılar elde eden Türkiye, konumu ve gücüyle, dinamizmiyle, uluslararası alandaki etkinliğiyle dünya barışına, istikrarına yaptığı katkılarla bütün dünyanın saygısını kazanmıştır.



En büyük eseriniz Cumhuriyeti gösterdiğiniz istikamette ilelebet yaşatmaya, dünyadaki gelişmeleri izlemeye, demokratikleşmemizi sürdürmeye ve gelecek nesillere daha müreffeh, daha güçlü ülke bırakmaya kararlıyız. Türk milleti olarak size sevgilerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz. Ruhunuz şad olsun.''



DTP ilk kez kortejde



DTP daha önce Anıtkabir'de TBMM'nin kuruluş yıldönümü dolayısıyla 23 Nisan'da düzenlenen törende TBMM Grubu Başkanı Ahmet Türk tarafından temsil edilmişti. DTP milletvekilleri Hasip Kaplan ile Sırrı Sakık ise aynı gün 1. Meclis Binasında düzenlenen törene katılmışlardı.

DTP bu kez bir ilke daha imza atarak "Atatürk'ü anma" programında yer aldı. DTP Muş Milletvekili Sırrı Sakık kortejde yer alarak devlet erkanıyla birlikte Atatürk'ün huzurunda saygı duruşunda bulundu.



Dinci derneklerden boykot çağrısı



Sanki bugünleri görmüş de söylemiş!



En fazla fotoğrafı olan lider Atatürk



Bayraklar yarıya indirildi



Devlet töreninin ardından, askeri ve sivil erkan ile öğrenciler Atatürk'ün mozolesinin önünde saygı geçişi yaptı.



Bayraklar, Büyük Önder Atatürk'ün 70 yıl önce ebediyete intikal ettiği saat 09.05'den itibaren güneşin batışına kadar yarıya indirildi. Sivil Savunma Müdürlüğüne ait sirenler saat 09.05'de 2 dakika süreyle çaldı. Bu sırada trafikteki araçlar durarak kornalarını çalarken, vatandaşlar da saygı duruşunda bulundu.



TBMM'de tören



Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 70. yılı dolayısıyla TBMM'de de törenle anıldı.



TBMM Başkanvekili Nevzat Pakdil, saat 09.05'de Meclis'teki Atatürk Anıtı'na, kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan ve üzerinde ''TBMM Başkanlığı'' yazan çelengi koydu.



Taksim'de tören



Tören sonrasında ortaya çıkan sakallı meczubu polis susturdu



Türkiye unutmadı



Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün70'inci yılında Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen törenle anıldı.



Tören, İstanbul Valiliği, 1. Ordu Komutanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, siyasi partiler, üniversiteler ile diğer kurum ve kuruluşlar adına anıta çelenk konulmasıyla başladı. Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'de sirenlerin çalınmasıyla birlikte saygı duruşunda bulunulan törende, daha sonra İstiklal Marşı okundu.



İstanbul Valisi Muammer Güler tarafından anıt şeref defteri imzalandı. Törene, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ergin Saygun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Cengiz Engin, İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah ile gaziler ve öğrencilerin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.



İzmir'de tören



İzmir'deki törenler kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Atatürk Anıtı'na çelenk sunma törenine, İzmir Valisi Cahit Kıraç, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam katıldı.



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