Galatasaray'da attığı goller ve gösterdiği performansla bir anda taraftarların gözdesi olan Milan Baros, sarı-kırmızılı formayı uzun süre giymek istediğini söyledi.



Hafta sonu oynanacak Fenerbahçe karşılaşmasına da değinen Çek fubolcu, ''Büyük maçları severim'' diye konuştu.



Galatasaray Dergisi'nin kasım ayı sayısına açıklamalarda bulunan Çek golcü Milan Baros, Türkiye'ye gelirken ilk başlarda neler yaşayacağını bilmemesinden kaynaklanan korkuları olduğunu, ancak her şeyin iyi gittiğini belirtti. Baros, ''Kendimi gerçekten iyi hissediyorum. Takımın bir parçası olup uzun süre Galatasaray'da kalmak istiyorum'' diye konuştu.



Daha önce Liverpool'dayken Galatasaray'a karşı forma giydiğini, ancak Türk futbolunu tanımadığını ifade eden Baros, Türkiye’de çok sert ve güçlü takımlardan oluşan, kalitesi yüksek bir ligle karşılaştığını söyledi.



''FENERBAHÇE STADI'NDA UEFA FİNALİ MUHTEŞEM OLUR''

Galatasaray Başkanı Adnan Polat'ın sık sık dile getirdiği, UEFA Kupası'nı ezeli rakipleri Fenerbahçe'nin stadı Şükrü Saracoğlu'nda oynama isteğinin hatırlatılması üzerine Baros, bunun gerçekleşmesi halinde muhteşem olacağını kaydetti.



Milan Baros, UEFA Kupası'nda ilk hedeflerinin gruptan çıkmak olduğunu aktararak, ''Fenerbahçe'nin stadında final oynamak muhteşem olur, ama adım adım bakmalıyız. Çok güçlü takımlar var. Şampiyonlar Ligi'nden de gelecekler olacak. Adım adım gidip, nereye vardığımızı hep beraber göreceğiz'' diye konuştu.



Önlerindeki Fenerbahçe derbisine de değinen Baros, daha önce benzer tecrübeleri bulunduğunu belirtirken, ''Daha önce Liverpool, Aston Villa ve Olympique Lyon'da derbilere çıktım. Derbiler herkes için özeldir. Gol atarsan, hele bir de kazanırsan daha da güzeldir. Büyük maçları severim'' dedi.