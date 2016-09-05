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BBC Türkçe

Büyük Londra yangını anması için dev şehir maketi ateşe verildi

Londra'da 17. yüzyılda yaşanan ve şehrin önemli bir kısmına zarar veren yangın felaketinin yıl dönümünde ahşap bir Londra maketi ateşe verildi

05 Eylül 2016 20:26

Londra'da 17. yüzyılda yaşanan ve şehrin önemli bir kısmına zarar veren yangın felaketinin yıldönümünde ahşap bir Londra maketi ateşe verildi.

Büyük Londra Yangını olarak bilinen felaket 30 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında yaşanmış ve kentin büyük bir bölümünü yok etmişti.

 

1666 yılındaki yangın dört gün sürmüştü

 

Onedio'da yer alan habere göre, dönemin Londra'sında binalar çoğunlukla ahşaptı. Yangında 13 bin ev, işyeri, bina ve St. Paul katedrali de kül olmuştu. Bugün ayakta duran St Paul katedrali bu yangın sonrasında inşa edildi.

Yangından sonra Londra'da inşaat malzemesi olarak ahşap yerine taş kullanılmaya başlandı, itfaiye teşkilatı ve sigorta endüstrisi kuruldu.

30 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında yapılan "Londra Yanıyor" başlıklı festivalde bir dizi sanat enstalasyonu, performans, konuşma ve turlar düzenlendi. 

İngiltere'nin Kraliyet Sanat Akademisi'nin sanat yönetmeni Tim Marlow etkinliği eşsiz olarak niteledi.

Marlow "Sanat için patlatılan barakalar, havafişekler, kendini gömen, kendini vuran, kendini arabaya çivileyen sanatçılar gördüm. Ama insanlarla olağanüstü ve heyecan verici biçimde işbirliği yapan ve Londra'nın 350 yıl önceki siluetini anmak için bir model yaparak onu ateşe veren birini görmedim. Bu gösteriden de fazlası" dedi. 

 

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