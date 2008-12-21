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Büyük kupa MANU'nun

Kulüplerarası Dünya Futbol Kupası şampiyonu, finalde Ekvador'dan Quito'yu 1-0 yenen Manchester United oldu.

21 Aralık 2008 02:00


Kulüplerarası Dünya Futbol Kupası şampiyonu, finalde Ekvador'dan Quito'yu 1-0 yenen Manchester United oldu.

5. Kulüplerarası Dünya Futbol Kupası'nda, İngiltere Premier Lig takımı Manchester United, Ekvador'dan Liga de Quito'yu 1-0 yenerek şampiyon oldu.

Japonya'nın Yokohama kentindeki Uluslararası Stat'ta, 69 bine yakın seyircinin izlediği Manchester United-Liga de Quito final müsabakasının ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Maçın 49. dakikasında Sırp Nemanja Vidic'in kırmızı kart görmesinin ardından, oyuna 10 kişiyle devam eden Manchester United, 73. dakikada Wayne Rooney'den bulduğu golle galibiyete uzandı.

Alex Ferguson'un ekibi, 5. Kulüplerarası Dünya Futbol Kupası'nı kaldıran ilk İngiltere takımı oldu. 2005 yılında finalde Sao Paulo'ya 1-0 yenilen Liverpool, şampiyonluğu kıl payı kaçırmıştı.

Japonya'dan Gamba Osaka'nın üçüncülüğünü ilan ettiği turnuvada, Meksika ekibi Pachuca dördüncü oldu. Avustralya'nın Adelaide United takımı ise beşincilik maçının galibi olmuştu.

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