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Spor

Büyük kapışma

Dünyanın en iyi üç 100 metrecisi, Bolt, Powell ve aynı yarışta, Brüksel Grand Prix'inde karşı karşıya gelecekler.

04 Eylül 2008 03:00

Dünyanın en hızlı atletleri Brüksel Grand Prix'sinde 100 metre yarışında birkez daha karşı karşıya gelecekler. Bu büyük kapışma, 5 Eylül Cuma günü saat 21:00'den itibaren NTV Spor'dan canlı yayınlanacak.

Pekin Olimpiyatları'nda hem 100 hem de 200 metre yarışında dünya rekoru kırarak altın madalyaya ulaşmayı başaran Usain Bolt, oyunların ardından Zürih'te 100 metrede 9.83, Lozan'da 200 metre yarışında 19.63'lük dereceye imza atarak formunun zirvesinde olduğunu gösterdi.

Bir diğer Jamaikalı atlet Asafa Powell ise, geçtiğimiz pazar günü 100 metre yarışında ıslak zeminde 9.87'lik bir dereceye imza atarak Bolt'a göz dağı verdikten sonra Lozan'da derecesini 9.72'ye çekerek tüm zamanların en iyi ikinci derecesini elde etti ve Bolt kadar iyi olabileceğini kanıtladı.

Pekin Olipiyatları'nda hayal kırıklığı yaratan ABD'li Tyson Gay ise, sakatlığı nedeniyle yüzde yüz hazır olmamasına karşın yağmurlu havada 200 metre yarışını 20.26'lık derecesiyle ilk sırada tamamlayarak rakiplerine meydan okudu.

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