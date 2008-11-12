Büyük kapışma!..



Zenit’ten ayrılmak istediğini açıklayan Andrei Arshavin için, İspanya’nın iki devi Real Madrid ve Barcelona ocakta kapışacak gibi.





Katalan ekibi, yazın da Rus oyun kurucu ile ilgileniyordu; ancak Zenit’in istediği astronomik ücreti ödemeye yanaşmamıştı. Arshavin ise Nou Camp’a gitmek istediğini ve kulübünün fiyat yükseltmesine duyduğu kızgınlığı dile getirmişti.



Tottenham da o dönem devreye girmiş, ancak St. Petersburg kulübüyle anlaşmaya varılamamıştı. Arshavin’in takımdan ayrılmak istediğini açıklamasının ardından, Barcelona yeniden devreye girdi.



Sport’a konuşan Guardiola, “O, çok iyi bir oyuncu. Ancak şu an ben elimdeki oyuncularla çalışıyorum. Şimdilik durum bu. Transfer sezonu yeniden açılınca neye ihtiyacımız var göreceğiz. Ama o iyi bir oyuncu” değerlendirmesinde bulundu.



Geçen yaz 25 milyon Euro isteyen Zenit, 27 yaşındaki oyuncuyu bedava kaybetmemek için muhtemelen böyle astronomik bir beklenti içinde olmayacaktır. Arshavin’in birçok pozisyonda oynayabilmesi, Hleb ve Iniesta gibi oyunculara sahip Guardiola için bir avantaj. Böylece maç içersinde oyuncuların pozisyonlarını değiştirerek rakibin dengesini bozabilir.



Real Madrid’in de bir teklifte bulunacağı belirtilirken, Tottenham’ın oyuncu ile yeniden ilgilenip ilgilenmeyeceği şu an için belirsiz.



