T24 LogoT24 Logo
Gündem

Büyük ikramiyeyi kazandı, parayı faize yatırdı; "1800 lira maaşlı işime devam edeceğim" dedi!

Talihli, ailesinden birinin adına yatırdığı para için aylık 175 bin TL faiz alacak

04 Ocak 2018 21:00

Milli Piyango’nun 61 milyon TL’lik büyük ikramiyesinin çıktığı dört çeyrek biletten birinin sahibi Antalyalı ilaç firması kuryesi 25 yaşındaki Murat Tokmak tahsil ettiği parayı bankaya yatırdı. Aylık 175 bin TL faiz alacak olan Tokmak'ın, 1800 lira maaş aldığı işine devam edeceği kaydedildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Milli Piyango’nun yılbaşı özel çekilişinde, büyük ikramiye İstanbul, Ordu, KKTC ve Antalya’ya çıktı. Talihlilerden biri, bileti Antalya Şarampol Kavşağı’nda seyyar Milli Piyango bayii Havva-Orhan Kostakoğlu çiftinden alan, 1800 lira maaşla çalışan ilaç firması kuryesi Murat Tokmak'tı.

Tokmak, 9794035 numaralı çeyrek biletine isabet eden 15 milyon TL’yi vakit geçirmeden Ankara’da Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden salı günü tahsil etti.

Yenigün Mahallesi Köroğlu Caddesi’ndeki Lokman Ecza Deposu’nda yaklaşık 6 aydır motosikletle eczanelere ilaç dağıtımı yapan bir çocuk babası Murat Toprak, tahsil ettiği parayı da hemen bankaya yatırdı. Tokmak, ailesinden birinin adına yatırdığı paraya için aylık 175 bin TL faiz alacak.

Yarına kadar izinli olan Tokmak’ın, işyeri sahiplerine çalışmaya devam edeceğini söylediği kaydedildi.

 

ETİKETLER

milli piyangotalihlihaberaçıklamaantalya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24