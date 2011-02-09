-BÜYÜK İKRAMİYE "105671" NUMARALI BİLETİN ANKARA (A.A) - 09.02.2011 - Milli Piyango'nun bugün yapılan çekilişinde 1,5 milyon liralık büyük ikramiye ''105671'' numaralı bilete isabet etti. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, son rakamı bir (1) ve beş (5) olan biletler amorti kazandı. Milli Piyangonun 9 Şubat çekilişinde ikramiye kazanan biletlerin numaraları ve ikramiye tutarları şöyle: 1,500,000 TL ikramiye kazanan numaralar 105671 150,000 TL ikramiye kazanan numaralar 033531 10,000 TL ikramiye kazanan numaralar 218736 5,000 TL ikramiye kazanan numaralar 180385 190051 348296 363459 636912 1,000 TL ikramiye kazanan numaralar 006508 008203 028422 104629 127397 151432 178745 182196 183229 204009 213158 251963 252842 268209 272920 274339 299216 358891 363170 393114 406034 447531 460146 463097 493084 510690 527761 563035 568390 586505 594786 597181 611264 615889 643304 658612 661267 662347 687228 695820 300 TL ikramiye kazanan numaralar 002082 002379 006769 007318 011993 027630 031326 034383 058865 059351 088052 096574 103253 114562 123976 125546 128497 133695 136123 142457 146171 156063 159052 165557 165898 167252 171225 176667 181119 183713 185958 194953 198133 202144 209263 216235 216546 234719 238410 247418 252199 257940 259228 273302 282817 284065 292339 295553 297413 297724 302940 304110 318265 326687 329225 344383 347629 351326 352218 358748 377008 380152 384764 392025 397048 399058 420637 427365 437603 456250 483498 485166 487985 503302 518788 524431 542850 549716 552801 557574 561992 572061 575657 600574 601227 603145 605850 606813 616992 628867 629250 635171 642419 644298 645352 648566 653171 658208 691631 695031 200 TL ikramiye kazanan numaralar 000982 008700 015818 031442 040716 042443 047062 055233 056249 057405 057877 063499 066245 071370 077816 080504 095870 095941 100455 104427 105516 110063 110598 113590 115061 127537 135631 140458 142994 144333 151781 151915 171813 172518 177044 177473 181096 192668 196758 207278 208999 209093 210033 214759 217377 217394 223017 226451 229418 229773 238009 239434 241723 243196 250702 251009 267358 270581 282048 285140 295098 299710 302834 303331 305194 307500 311337 315905 322608 322901 330300 337889 343190 343512 347518 353365 354262 365408 373473 377781 380192 387254 389330 389512 390982 391289 391294 397484 399550 400535 403949 407913 410179 413572 415631 417854 422929 423017 432171 436207 436261 437917 439300 456525 458661 459630 460668 477064 499201 500296 505250 513656 515686 520601 526075 530471 540203 542203 543250 545181 548380 556869 557548 560356 564348 572538 576752 577061 591559 596425 614485 616844 617226 634314 637646 639652 644514 651928 654121 659403 664929 671302 673022 675557 682869 686058 691928 695155 695569 699341 Son 5 rakamına göre 100 TL ikramiye kazanan numaralar 01541 04483 07820 09410 13406 15690 17118 17975 18681 20062 20497 21871 24670 26516 28517 29328 29416 31170 31222 34463 34695 42254 43498 44538 47672 50720 51082 52619 53272 54329 55153 55775 55808 56878 57609 58773 59042 62363 65072 65260 67997 69720 70109 70959 74416 75295 81458 82291 88525 99719 Son 4 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar 0093 0534 0548 0638 0943 0978 2309 2422 3149 3227 3376 4171 4347 4511 5091 5467 5750 5803 6131 6816 7062 7232 7449 7550 7645 8155 8808 9002 9614 9730 Son 3 rakamına göre 40 TL ikramiye kazanan numaralar 023 116 125 140 206 208 230 249 251 309 350 490 544 654 913 Son 2 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar 18 63 70 80 84 Son 1 rakamına göre 12 TL ikramiye kazanan numaralar 1 5 1,500 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar 005671 100671 101671 102671 103671 104671 105071 105171 105271 105371 105471 105571 105601 105611 105621 105631 105641 105651 105661 105670 105672 105673 105674 105675 105676 105677 105678 105679 105681 105691 105771 105871 105971 106671 107671 108671 109671 115671 125671 135671 145671 155671 165671 175671 185671 195671 205671 305671 405671 505671 605671