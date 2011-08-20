-Büyük ikramiye '' 462319 '' numaralı bilete çıktı ANKARA (A.A) - 19.08.2011 - Milli Piyango'nun bugün yapılan çekilişinde, 1,5 milyon liralık büyük ikramiye '' 462319 '' numaralı bilete isabet etti. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, son rakamı 3 (üç) ve 5 (beş) olan biletler de amorti kazandı. Milli Piyangonun 19 Ağustos 2011 çekilişinde ikramiye kazanan biletlerin numaraları ve ikramiye tutarları şöyle: 1,500,000 TL ikramiye kazanan numaralar 462319 150,000 TL ikramiye kazanan numaralar 103198 10,000 TL ikramiye kazanan numaralar 213107 1,000 TL ikramiye kazanan numaralar 016899 232288 257004 284158 555918 300 TL ikramiye kazanan numaralar 011566 014561 014952 015964 027652 032886 056251 059529 061055 062589 064417 065402 072106 075931 085511 086121 101102 105905 108059 114928 117734 124518 131668 140191 143466 160039 166197 169934 175271 176357 191268 196536 198319 203445 207488 209910 212205 219044 223205 229132 230580 231339 246909 251887 253822 256226 262088 263956 265232 271728 278430 279631 285014 298050 302016 303952 306172 308260 310631 311174 325724 327254 333018 349974 365589 368978 377151 381867 382217 390253 392406 393879 396809 405051 408674 411009 411269 421855 424629 431021 439308 455915 484084 484221 486175 499189 518101 526216 531068 546708 557662 560011 563612 564721 567785 568515 576956 577162 577297 585639 200 TL ikramiye kazanan numaralar 001160 001707 005314 006581 009084 011295 014285 014784 015229 015846 017289 023282 024432 026826 028123 033472 039438 043175 047153 050756 051160 054587 055979 068837 074334 077516 081421 083705 092986 095580 100718 106517 107209 109006 110492 112411 113904 121850 132396 133039 138295 143058 150001 150038 151759 161687 172163 174110 175759 183213 185034 192176 195592 196320 197429 200062 204997 209235 211804 211851 214343 224068 230204 238914 241221 251406 253474 255436 255910 256255 271240 271278 277942 287628 291734 291779 292194 297336 299207 299404 300268 302815 304910 305947 307513 308903 311373 321570 329152 332841 332971 343962 345170 347542 347942 355531 361902 371326 376814 377029 389855 397376 398437 404323 404919 408262 410363 410612 416521 422510 424135 424691 429778 431261 433533 445214 451573 453488 458128 463697 464265 472277 474601 484814 490908 491076 492222 492663 495300 498418 503487 508562 510909 525686 536192 539309 542221 544290 549704 550634 557229 561223 561672 562743 566861 572853 574875 588013 589085 593461 Son 5 rakamına göre 100 TL ikramiye kazanan numaralar 00168 01822 04282 06694 06746 08345 10002 14502 14613 15060 18997 20709 21642 22532 24179 24256 25588 26853 27959 30026 30667 31344 38191 42080 42562 43540 47550 50409 54584 57458 60025 64165 65273 65399 66866 67148 70886 71347 72035 73655 74073 74184 81605 87715 88203 88219 88757 95483 95990 96933 Son 4 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar 0151 0661 1639 2065 2182 2327 2330 2355 2472 3515 5001 5776 6203 6899 7532 8001 8106 8815 9068 9329 Son 3 rakamına göre 40 TL ikramiye kazanan numaralar 044 225 235 289 370 426 651 664 764 935 Son 2 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar 01 39 78 83 93 Son 1 rakamına göre 12 TL ikramiye kazanan numaralar 3 5 1,500 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar 062319 162319 262319 362319 402319 412319 422319 432319 442319 452319 460319 461319 462019 462119 462219 462309 462310 462311 462312 462313 462314 462315 462316 462317 462318 462329 462339 462349 462359 462369 462379 462389 462399 462419 462519 462619 462719 462819 462919 463319 464319 465319 466319 467319 468319 469319 472319 482319 492319 562319