-Büyük ikramiye '' 025203'' numaralı bilete isabet etti ANKARA (A.A) - 29.10.2011 - Milli Piyango İdaresinin 29 Ekim 2011 tarihli çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 2 milyon liralık büyük ikramiye, '' 025203'' numaralı bilete isabet etti. Çekilişte son rakamı ''2'' ve ''9'' olan biletler amorti kazandı. Çekilişin tam listesi şöyle: 2,000,000 TL ikramiye kazanan numaralar 025203 100,000 TL ikramiye kazanan numaralar 544390 50,000 TL ikramiye kazanan numaralar 240322 462176 10,000 TL ikramiye kazanan numaralar 048232 296533 482741 531297 569652 400 TL ikramiye kazanan numaralar 001417 004817 005931 006542 012441 015371 039295 055481 062943 070251 078327 086612 093057 108979 115349 115951 121714 133982 134920 136581 138206 146990 155913 171396 191306 196875 199207 204549 208469 211365 211371 215741 220804 222991 224681 225602 234418 247772 253530 255322 273152 273702 276190 285885 309067 309606 310293 321145 324025 325456 328254 329323 330997 331771 337921 342304 351078 354934 361674 373769 390282 397862 400718 402015 405308 424072 427982 429526 449193 456712 458935 471282 475730 477118 486941 488418 504347 506402 518732 520907 533476 540631 554310 561780 568441 584581 594284 595039 595320 599315 620665 628316 642803 643267 646242 646413 655865 656618 662720 687426 200 TL ikramiye kazanan numaralar 004683 009130 012243 014248 017003 018738 030521 030556 030590 030694 034999 035726 036298 037337 041226 046951 047119 059822 068017 076231 077868 085783 088315 092465 097310 104521 106303 106608 109987 111652 113079 113781 119400 125971 129446 136819 138651 148408 154160 158999 165708 166694 171705 172284 177170 179433 180832 190547 200671 201422 212387 212927 213615 221693 225951 228944 233143 233659 236801 239065 239652 241880 248850 249847 260833 266317 274513 284758 291029 294250 294311 297947 298306 303324 308381 309210 309608 313691 318094 319425 323702 325703 327525 334170 335452 341365 344924 367899 373333 373723 376909 394955 403571 405873 409364 411708 418711 442002 457308 458261 460251 460470 462831 472418 486235 492530 494411 501538 512166 516009 520583 522360 523924 531305 531405 532900 533434 536209 540208 543393 547327 552648 559114 560267 561031 571391 574094 580889 583712 586132 589364 595746 595982 604176 609161 612286 624168 631832 660122 660376 661312 675610 677277 680980 681928 685437 685994 686404 690540 699801 Son 5 rakamına göre 150 TL ikramiye kazanan numaralar 00623 01226 01431 02076 04122 05012 06971 09042 09454 10122 11270 12697 12818 13165 14455 14699 15280 16197 17571 21232 23151 23550 25299 26508 27192 28609 32246 33706 33833 34255 39968 43196 50964 52276 56086 57455 60682 66162 70254 72731 73442 74308 78731 80960 81677 84597 85940 88485 93830 97266 Son 4 rakamına göre 100 TL ikramiye kazanan numaralar 0120 0201 0232 0304 0789 1520 1556 1562 1893 2638 2712 2735 2906 3094 3412 3663 3998 4326 4329 4638 4920 5068 5241 5336 5851 6212 6565 6658 6694 7887 8126 8641 8788 9661 9698 Son 3 rakamına göre 60 TL ikramiye kazanan numaralar 481 497 646 670 741 742 750 851 981 986 Son 2 rakamına göre 32 TL ikramiye kazanan numaralar 14 19 36 58 61 69 Son 1 rakamına göre 16 TL ikramiye kazanan numaralar 2 9 2,000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar 005203 015203 020203 021203 022203 023203 024203 025003 025103 025200 025201 025202 025204 025205 025206 025207 025208 025209 025213 025223 025233 025243 025253 025263 025273 025283 025293 025303 025403 025503 025603 025703 025803 025903 026203 027203 028203 029203 035203 045203 055203 065203 075203 085203 095203 125203 225203 325203 425203 525203 625203