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Ekonomi

Büyük ikramiye ''025203'' numaralı bilete isabet etti ANKARA (A.A)

30 Ekim 2011 00:28

-Büyük ikramiye '' 025203'' numaralı bilete isabet etti ANKARA (A.A) - 29.10.2011 - Milli Piyango İdaresinin 29 Ekim 2011 tarihli çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 2 milyon liralık büyük ikramiye, '' 025203'' numaralı bilete isabet etti. Çekilişte son rakamı ''2'' ve ''9'' olan biletler amorti kazandı. Çekilişin tam listesi şöyle: 2,000,000 TL ikramiye kazanan numaralar 025203   100,000 TL ikramiye kazanan numaralar 544390   50,000 TL ikramiye kazanan numaralar 240322  462176   10,000 TL ikramiye kazanan numaralar 048232  296533  482741  531297  569652   400 TL ikramiye kazanan numaralar 001417  004817  005931  006542  012441  015371  039295  055481  062943  070251  078327  086612  093057  108979  115349  115951  121714  133982  134920  136581  138206  146990  155913  171396  191306  196875  199207  204549  208469  211365  211371  215741  220804  222991  224681  225602  234418  247772  253530  255322  273152  273702  276190  285885  309067  309606  310293  321145  324025  325456  328254  329323  330997  331771  337921  342304  351078  354934  361674  373769  390282  397862  400718  402015  405308  424072  427982  429526  449193  456712  458935  471282  475730  477118  486941  488418  504347  506402  518732  520907  533476  540631  554310  561780  568441  584581  594284  595039  595320  599315  620665  628316  642803  643267  646242  646413  655865  656618  662720  687426   200 TL ikramiye kazanan numaralar 004683  009130  012243  014248  017003  018738  030521  030556  030590  030694  034999  035726  036298  037337  041226  046951  047119  059822  068017  076231  077868  085783  088315  092465  097310  104521  106303  106608  109987  111652  113079  113781  119400  125971  129446  136819  138651  148408  154160  158999  165708  166694  171705  172284  177170  179433  180832  190547  200671  201422  212387  212927  213615  221693  225951  228944  233143  233659  236801  239065  239652  241880  248850  249847  260833  266317  274513  284758  291029  294250  294311  297947  298306  303324  308381  309210  309608  313691  318094  319425  323702  325703  327525  334170  335452  341365  344924  367899  373333  373723  376909  394955  403571  405873  409364  411708  418711  442002  457308  458261  460251  460470  462831  472418  486235  492530  494411  501538  512166  516009  520583  522360  523924  531305  531405  532900  533434  536209  540208  543393  547327  552648  559114  560267  561031  571391  574094  580889  583712  586132  589364  595746  595982  604176  609161  612286  624168  631832  660122  660376  661312  675610  677277  680980  681928  685437  685994  686404  690540  699801   Son 5 rakamına göre 150 TL ikramiye kazanan numaralar 00623  01226  01431  02076  04122  05012  06971  09042  09454  10122  11270  12697  12818  13165  14455  14699  15280  16197  17571  21232  23151  23550  25299  26508  27192  28609  32246  33706  33833  34255  39968  43196  50964  52276  56086  57455  60682  66162  70254  72731  73442  74308  78731  80960  81677  84597  85940  88485  93830  97266   Son 4 rakamına göre 100 TL ikramiye kazanan numaralar 0120  0201  0232  0304  0789  1520  1556  1562  1893  2638  2712  2735  2906  3094  3412  3663  3998  4326  4329  4638  4920  5068  5241  5336  5851  6212  6565  6658  6694  7887  8126  8641  8788  9661  9698   Son 3 rakamına göre 60 TL ikramiye kazanan numaralar 481  497  646  670  741  742  750  851  981  986   Son 2 rakamına göre 32 TL ikramiye kazanan numaralar 14  19  36  58  61  69   Son 1 rakamına göre 16 TL ikramiye kazanan numaralar 2  9   2,000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar 005203  015203  020203  021203  022203  023203  024203  025003  025103  025200  025201  025202  025204  025205  025206  025207  025208  025209  025213  025223  025233  025243  025253  025263  025273  025283  025293  025303  025403  025503  025603  025703  025803  025903  026203  027203  028203  029203  035203  045203  055203  065203  075203  085203  095203  125203  225203  325203  425203  525203  625203  

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