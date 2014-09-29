Havuza asit döktüler; 18 kişi zehirlendi

Antalya Kemer Beldibi Mahallesi'nde 5 yıldızlı bir otelin havuzuna temizlik için kimyasal maddeler konulurken, klor musluğundan yanlışlıkla gönderilen asit suya karıştı.

ntvmsnbc.com'un haberine göre, suyla temasın ardından oluşan buhardan havuz çevresinde bulunan 18 turist ve otel çalışanı zehirlendi. Zehirlenenler Acil Servis ekiplerince Kemer Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Zehirlenenlerden 5'i tedavilerinin ardından taburcu edildi. 13 kişinin tedavisi ise sürüyor. Öte yandan jandarma ekipleri, otel çevresinde güvenlik önlemi aldı. Otel yönetimi de tedbir amacıyla oteli boşalttı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.