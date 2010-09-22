-BÜYÜK GÜÇLERDEN İRAN'A GÖRÜŞME ÇAĞRISI NEW YORK (A.A) - 22.09.2010 - BM daimi üyesi 5 ülke ile Almanya'dan oluşan büyük güçler, nükleer programı kaygı yaratan İran'a görüşme çağrısında bulundu. Çin, Fransa, Rusya, İngiltere, ABD ve Almanya tarafından hazırlanan ve Reuters haber ajansının ele geçirdiği açıklama taslağında, İran'ın nükleer programıyla ilgili sorunun biran önce görüşmeler yoluyla çözülmesinin ümit edildiği belirtildi. İran'ın, olası bir yakıt takası planıyla ilgili olarak da yeni görüşmelere davet edildiği açıklamada, İran'ın nükleer programının barışçıl yapısıyla ilgili uluslararası güveni geri getirecek, kapsamlı uzun süre müzakere edilmiş çözüm için hedefin devam ettiği kaydedildi.