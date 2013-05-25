Büyük finallerin büyük kaybedenleri Devler Ligi'nde

Futbol dünyasında tüm gözler, Wembley'deki Şampiyonlar Ligi Finali'ne çevrildi. Finalde iki Alman takımı Bayern Münih ile Borussia Dortmund karşı karşıya gelecek. Dev final bu akşam 21.45'ten itibaren STAR'da olacak.



Futbolun beşiği İngiltere, dünyanın belki de en ünlü stadı Wembley'de, İngiltere'nin yeşil sahadaki ezeli rakibi Almanya'nın iki takımını Şampiyonlar Ligi Finali'nde ağırlayacak.

Bayern Münih ile Borussia Dortmund, Devler Ligi kupasını müzelerine götürmek için karşı karşıya gelecek.

İki takım da yarı finalde İspanyol devlerini eleyerek final bileti aldı. Bayern Münih, Barcelona'yı hezimete uğratırken, Dortmund da tek hedefi Devler Ligi olan Real Madrid'i geçmeyi başardı.

2010 ve 2012'de finalde kaybeden Bayern, Avrupa'nın 1 numaralı kupasını 5. kez kazanmak istiyor. 1997'de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaşan Borussia Dortmund ise 16 yıl sonra ilk kez finalde...

Geçen yıl evi Allianz Arena'da, kupanın Chelseali oyuncuların ellerinde yükselmesini izleyen Bayern Münihli oyuncular, bu sezon başarıya her zamankinden daha aç. Sezon sonunda görevini Pep Guardiola'ya devredecek Jupp Heynckes, final maçı öncesi oyuncularının verdiği gurur savaşına övgüler yağdırdı.

Geçen yılki final sonrası başka bir takımı yıkıma götürebilecek büyük bir moral çöküş yaşayan oyuncularının, sadece fiziksel olarak değil, zihnen de ne kadar güçlü olduklarını herkese gösterdiklerini söyleyen Heynckes, "Bu yüzden kupayı kazanacağımıza inanıyorum. İnanılmaz bir mental güce sahibiz. Finalde rakibimiz ne yaparsa yapsın, oyuncularım şampiyonluğun bu kez ellerinden kayıp gitmesine izin vermeyecek" diyecek kadar kendisine ve takımına güveniyor.



Büyük finallerin büyük kaybedenleri...



Dortmund'un Bundesliga'daki 2 yıllık hakimiyetini, rekorları alt üst ederek kıran Bavyera ekibinde, Schweinsteiger - Lahm - Robben ve Ribery gibi oyuncular da umutsuzca, "Büyük finallerin büyük kaybedenleri" etiketini artık yırtmak istiyor.



İflastan Devler Ligi'ne



2005 yılında mali çöküşün eşiğine gelen Borussia Dortmund ise o yıllarda, borç batağından çıkması için kendisine 2 milyon euro kredi veren Bayern Münih karşısında tarihinin en büyük başarılarından birini elde etmeye çalışacak.

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon tek yenilgisini, yarı final rövanş maçında Real Madrid'e karşı alan Dortmund, genç yıldızlarıyla göz kamaştırıyor. Teknik direktör Jurgen Klopp önderliğinde etkileyici bir hücum futbolu oynayan Sarı-siyahlıların yıldız oyuncuları, Avrupa'nın neredeyse tüm büyük kulüplerinin transfer listesinde bulunuyor.

Bu sezon, aralarında Barcelona'nın da bulunduğu tüm rakiplerini ezip geçen Bayern Münih karşısında karakter savaşı verecek Dortmundlu genç oyuncular, kendilerine güveniyor.



Yeni takımına karşı yok



Dev finalde, gelecek sezondan itibaren Bayern Münih formasını giyecek Mario Götze'nin sakatlığı nedeniyle oynayamayacak olması Dortmund için büyük bir kayıp. Ancak Sarı-siyahlılar, geçmişte Bayern'i, Götze'siz de yenmeyi başarmıştı.



Tarihi Alman final



Kazanan kim olursa olsun, kupa bu sezon Almanya'ya gidecek. Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez 2 Alman takımını karşı karşıya getirecek finalden çıkacak sonuç ise merakla bekleniyor.