Büyük Erkekler Türkiye Boks Şampiyonası sona erdi

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin), (DHA)

Mersin\'in Erdemli ilçesinde düzenlenen Büyük Erkekler Türkiye Boks Şampiyonası 2\'nci Grup müsabakaları sona erdi.

24 ilden 95 sporcu katıldığı şampiyona Erdemli Kapalı Spor Salonu\'nda gerçekleşti. 85 karşılaşma gerçekleştirildiği şampiyondan 40 sporcu Balıkesir\'de yapılacak olan Türkiye Şampiyonası\'na katılmaya hak kazandı. Dereceye giren sporcuların madalyalarını Erdemli Kaymakamı Avni Kula, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Şahingözlü, Boks Federasyonu Genel Sekreteri Halit Keleş, Türkiye Boks Federasyonu Merkez Hakem Komitesi Üyesi Muhittin Gönenli tarafından verildi.

Türkiye Boks Şampiyonası\'nı yakından izleyerek notlar alan Türkiye Boks Milli Takımı Baş antrenörü Reymundo Zamora Nunez, Türkiye\'de iyi kaliteli boksörlerin bulunduğunu belirterek, \"Maçları izledim, gerçek seçmelerimizi Balıkesir\'de düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası\'nda belirleyeceğiz. Orada da seçmeler yapacağım. Yeni uygulamaya geçilen üçlü turnuva gerçek sporcuların da ortaya çıkmasını sağlayacak. Yeni sistem boksa gönül vermiş ve arkada kalan mücevherleri de ortaya çıkartmış olacak. Balıkesir\'de katılacak sporcuları olanları burada gördük bir de orada izleyip milli takım kampına katılmak üzere 40 kişilik sporcuları seçeceğim. Gelecek yıl Avrupa ve dünya şampiyonası gibi çok müsabakalara katılacağız. Buradaki maçlarda sporcuların teknik, taktik ve yaptıkları hatalarını gördük\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Boks karşılaşmaları

- Madalya töreni görüntüsü

- Milli Takım Baş Antrenörü Reymundo Zamora Nunez\'in açıklamaları

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