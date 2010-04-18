Büyük derbinin favorisi Fenerbahçe

T24 - Turkcell Süper Ligi'nin 30. haftasında Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe ve Beşiktaş sezonun son derbisini oynayacaklar. Fenerbahçe ve Beşiktaş arasındaki bu derbinin diğer önemli bir yanı ise karşılaşmanın sonucu, şampiyonluk yarışını yakından ilgilendirmesi.



Bursaspor'un evinde Gaziantepspor'u 2-0 yenmesiyle puanını 65'e yükselterek şampiyonluk yarışında önemli bir avantaj elde etti. Bu durumdan sonra Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşması da büyük önem kazanmış oldu.



Beşiktaş'a son yıllarda büyük üstünlük sağlayan Fenerbahçe, son 10 derbinin 7'sini kazanırken, birinde berabere kaldı, 2'sinde mağlup oldu.



Süper Lig’de şampiyonluğu belirlecek öneme sahip Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesinde Sarı-Lacivertli renklere gönül verenlerin, ezeli rakiplerinin bir dönem kendilerine karşı sağladığı üstünlüğün etkisinden kurtulamadıkları gözleniyor. Öyle ki, yarın oynanacak derbi öncesinde Fenerbahçeli taraftarların genelinde şu görüş hakim: “Beşiktaş’a bir türlü şansımız tutmuyor.” Bazı Beşiktaşlılar’ın, “Sizi her zaman yeniyoruz” demesi de, onların bu önyargısını güçlendiriyor.





Peki, gerçek ne?



Sarı-Lacivertliler’in sandığı gibi, takımlarının Beşiktaş’a şansı tutmuyor mu? Rakamlar, tam tersini söylüyor. Çünkü Fenerbahçe, son senelerde sadece Galatasaray değil, Beşiktaş’a karşı da büyük üstünlük sağlamış durumda. İşte gerçek; İki takım arasında oynanan son 10 derbinin tam 7’sinden Fenerbahçe galip ayrıldı. Bu da yüzde 70’lik bir başarı oranı demek. Beşiktaş, 2 karşılaşmadan zaferle ayrılırken, bir müsabaka da berabere bitti. Sarı-Lacivertliler, rakip ağlara 16 gol bırakırken, kalelerinde 13 gol gördü.





2 gol yemezse, sorun yok



Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası, Süper Kupa Finaleri’ni kapsayan son 10 karşılaşmanın en dikkat çekici yönü, Fenerbahçe’nin rakibinden tek gol yediği hiçbir derbiyi kaybetmemesi. Kanarya, bu maçların 5’ini 2-1’lik skorla kazanırken, birinden 1-1’lik beraberlikle ayrıldı. Kanarya, kalesini gole kapattığı iki maçın birini 1-0, diğerini 2-0 kazandı. Beşiktaş, iki galibiyetinden birini Ziraat Türkiye Kupası Finali’nde 4-2’lik skorla elde ederken, diğerini ilk yarıda İnönü’de oynanan maçta 3-0’la aldı. Yani rakamlar, sanıldığı gibi son yıllarda Beşiktaş değil, Fenerbahçe’nin daha üstün olduğunu gösteriyor.





Fenerbahçe-Beşiktaş arasındaki son 10 resmi maç



26-04-2007 Türkiye Kupası Yarı Fin. 1-1 (uzt.)

05-05-2007 Süper Lig 31.Hafta 1-0 (d)

05-08-2007 Süper Kupa 2-1

03-11-2007 Süper Lig 11.Hafta 2-1

09-03-2008 Süper Lig 28.Hafta 2-1 (d)

29-11-2008 Süper Lig 13.Hafta 2-1

03-05-2009 Süper Lig 30.Hafta 2-1 (d)

13-05-2009 Türkiye Kupası Final 2-4

02-08-2009 Süper Kupa 2-0

21-11-2009 Süper Lig 13.Hafta 0-3 (d)



(Not: Tablo Fenerbahçe’ye göre hazırlanmıştır.)





'Taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var'



Fenerbahçeli oyuncu Daniel Güiza, Beşiktaş maçına takım olarak tam anlamıyla hazır olduklarını belirterek taraftarın desteğiyle sahadan galibiyetle ayrılacaklarına inandığını söyledi.



Fenerbahçe Televizyonu'na Beşiktaş maçı ile ilgili düşüncelerini anlatan Daniel Güiza, "Gerek savunmamız, gerek orta alanımız, gerekse hücum hattımızla çok kaliteli bir takımız. Beşiktaş maçının bizim için ne kadar büyük önem taşıdığının bilincindeyiz. Takım olarak iyi hazırlandık ve Beşiktaş karşısında sahadan galibiyetle ayrılacağımıza inanıyorum" dedi.



Beşiktaş maçıyla gollerine devam etmek istediğini ifade eden Guiza "Ben Beşiktaş maçında da gol atmak istiyorum. Gol attığım zaman Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda yayınlanan İspanyolca şarkılar beni çok etkiliyor. Umarım Beşiktaş maçında da gol atarım ve taraftarımızla birlikte İspanyolca şarkılar eşliğinde büyük bir coşku yaşarız. Taraftarımıza yine İspanyolca şarkılar dinletmek için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.



Beşiktaş karşısında en büyük avantajlarının Fenerbahçe taraftarı önünde sahaya çıkmaları olduğunu belirten Güiza "Bizim maçtaki en büyük avantajımız taraftarımızdır. Biz taraftarımızdan inanılmaz bir güç alıyoruz. Onlarla bütünleştiğimiz zaman kaybedeceğimizi düşünmüyorum. Bunun yanı sıra fizik kondisyonumuzun da bizim açımızdan büyük bir artı olduğuna inanıyorum. Biz ne kadar güçlü olursa olsun bütün rakiplerimiz karşısında 90 dakikayı zorlanmadan oynuyoruz ve oyunun temposunu istediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz. Beşiktaş karşısında da bu konuda avantajlı olacağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.



Beşiktaş'ı onlardan daha çok koşarak ve daha fazla mücadele ederek yenebileceklerini belirten Güiza, "Taraftarımız bizi 90 dakika boyunca desteklesin. Tabii ki karşımızda Beşiktaş gibi büyük ve güçlü bir rakip var ve bunu da unutmamalıyız. Maçın içinde zor anlar yaşayacağız. Böyle zamanlarda taraftarımızın desteğine daha çok ihtiyaç duyuyoruz. Zorlandığımız anlarda taraftarımız bize daha çok destek versin ve yanımızda olsun ki onlara yine büyük bir zafer yaşatalım" dedi.





BEŞİKTAŞ NE DURUMDA?



Haberler çok güzel!



Toraman ve Tello dün takımla çalıştı, iki futbolcu da Saracoğlu'ndaki kritik derbide forma giymek istediğini bir kez daha teknik heyete bildirdi.



Beşiktaş’ta teknik direktör Mustafa Denizli’yi köşeye sıkıştıran sakatlık krizi sonunda aşıldı... Önemli isimlerin üst üste yaşadığı rahatsızlıklar son bulurken, Rüştü’den sonra İbrahim Toraman ve Tello’nun da Fenerbahçe derbisinde görev yapması kesinleşti. Dün gerçekleştirilen antrenmanda kontrollü olarak takımla çalışan İbrahim Toraman ile Tello’ya test uygulandı. İki futbolcunun hafif ağrıları bulunmasına rağmen, 90 dakika görev yapabilecek durumda oldukları belirtildi.





'Faydalı olacağız'



Geçen sezonun son iki ayında futbol hayatını tehlikeye atıp, sakat sakat görev yapan Toraman, “Biraz ağırlarım var, ama bugün (dün) takımla idmana katıldım. Şu anda iyiyim. Hocamız görev verirse elimden geleni yapacağım. Sakatlığı olan arkadaşlarımız var, ama genç bir kadroya sahibiz. Görev alan arkadaşlar ellerinden gelenin en iyisini yapıp, takıma faydalı olacaktır. Ben de nerede görev verilirse hakkını verdiğimi düşünüyorum. Gönlümüzden geçen kazanmak. İnşallah iyi bir sonuçla döneriz” diye konuştu. Tello ise, “Hepimiz elimizden geleni yapmaya hazırız. Şampiyonluk böyle maçlardan geçer. Kazanıp, geçen sezon olduğu gibi şampiyon olacağız. Kendimize güvenimiz tam” dedi.





Demirören Kadıköy'de



Federasyonun '.bn.' krizi nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti cezası verdiği Beşiktaş Başkanı Demirören konuştu: "Saracoğlu'nda olacağım. Biz İnönü'de nasıl ağırladıysak, rakibimiz de bizi öyle ağırlar. Galip geleceğimize inancım tam"



Beşiktaş Başkanı Yıldırım Demirören, Trabzonspor maçı sonrasında TFF Başkanı Mahmut Özgener’e attığı mesaj nedeniyle disiplin kuruluna sevkedilmiş ve 15 gün hak mahrumiyeti cezası almıştı. Ancak bu ceza bile Demirören’i durduramadı. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın davetlisi olarak Saracoğlu’na gidecek olan Beşiktaş Başkanı, zorlu 90 dakikayı da locadan takip edecek. Böylece TFF’nin cezasına rağmen, Demirören Kadıköy’de takımının yanında olacak.





‘Takıma güvenim tam’



Yıldırım Demirören, “Maç için Kadıköy’e gideceğim. Şampiyonluk kazanılır, kupalar kaldırılır, kaybedilir. O kadar önemli değil. Ama ligdeki ortam üzüntü verici. Avrupa’da da hakemler konuşuluyor, ama özne hep futbol... Kadıköy’e gideceğim. Fenerbahçe’yi İnönü’de nasıl ağırladıysak, bizi de orada öyle ağırlayacaklardır. Rakibimizin misafirperverliği konusunda hiç şüphem yok. Takımıma da, hocamıza da güvenim tam. Galip geleceğimize inanıyorum. Eğer kazanırsak, şampiyonluk yolunda çok önemli bir adım atmış oluruz” dedi. Transfer konusuna da değinen Demirören, “Büyük takımlarda transfer bitmez. Bilinen isimler var, bilinmeyenler var. Güçlü bir takım yaratacağız. Bu yolda çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor” yorumunu yaptı.





Unutulmaz



Aradan 5 yıl geçti, ama unutmak mümkün değil. Kolay mı; Kadıköy'de son 16 dakikayı kalecisiz oynayan Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 4-3 devirip, tarihi bir zafere imza atmıştı. İşte bugün, o zaferin yıldönümü...



100 yılı aşan bir rekabetin mimarları defalarca karşılaştılar, kazandılar, kaybettiler... Ancak yakın tarihte oynanan bir maç var ki, unutmak mümkün değil. Tarihler 17 Nisan 2005’i gösterirken Fenerbahçe, Şükrü Saracoğlu Stadı’nda Beşiktaş’ı ağırlıyordu. Maça hızlı başlayan taraf Beşiktaş’tı, Tümer Metin’le öne geçen Kartallar Luciano’nun golüne engel olamıyordu. John Carew’le skoru 2-1’e taşıyan Kartallar’a yanıtı Alex de Souza’nın veriyordu: 2-2... Rıza Çalımbay’ın öğrencileri vazgeçmiyor, İbrahim Akın’ın müthiş vuruşuyla bir kez daha öne geçiyordu. Ne olduysa 81. dakikada oldu. Tuncay ile Cordoba’nın mücadelesinde hakem penaltı noktasını gösterdi, bu kararı beğenmeyen Cordoba’a da protestoları nedeniyle kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı. Sorun şu ki, Beşiktaş 3 değişiklik hakkını da yapmıştı. Elini kaldırıp, “Ben kaleye geçerim” diyen Daniel Pancu, efsaneler arasına adını yazdıracak ilk adımı atmıştı.





Pancu kurtardı, Koray attı



Verilen 8 dakika uzatmayla birlikte tam 16 dakika kalesini koruyan Pancu, daha ilk pozisyonda Alex’in penaltısına karşı koyamadı, ancak gerçekten inanılmaz kurtarışlar yaptı. Uzatmalarda sahneye çıkan bir isim daha vardı: Koray Avcı. Ali Güneş’in pasında cezaalanı dışından çok sert bir vuruş yapan Koray, tarihi maçın skorunu belirlemişti: 4-3.



Bu tarihi karşılaşmanın, yarınki derbiye yakın bir tarihe denk gelmesi de ilginç bir rastlantı olarak dikkat çekti. Beşiktaşlı taraftarlar forumlarda bu maça gönderme yaparak, “Yine tarih mi yazacağız” yorumlarını yapıyor.





