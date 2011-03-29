-BÜYÜK DEPREMLER TETİKLEMİYOR SAN FRANSISCO (A.A) - 28.03.2011 - Amerikalı deprembilimciler, dünyada son 30 yıl içerisinde meydana gelen büyük depremlerin, küresel çapta kitlesel sismik faaliyetleri tetiklemesinin söz konusu olmadığını belirledi. Buna karşın büyük depremlerin, yakın bölgelerinde başka büyük depremleri veya daha uzaktaki küçük depremleri tetikleyebildiği anlaşıldı. ABD Jeolojik Araştırmalar (USGS) ile Teksas Üniversitesi deprembilimcileri, 7 ve daha büyük şiddetteki depremleri, dünyanın başka bölgelerinde 5 veya daha büyük şiddetteki depremlerin izleyip izlemediğini araştırdı ve çalışmanın sonuçları Nature Geoscience dergisinde yayımlandı. Araştırmacılardan Tom Parsons çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, "araştırmamızdan elde ettiğimiz veriler ışığında, büyük, küresel deprem zincirleri, eğer üst üste tesadüf eseri gelmezlerse, söz konusu değil" dedi. Parsons, buna karşın geçmişte büyük depremlerden sonra yakın mesafelerde başka büyük depremlerin not edilebildiğini, buna karşın uzak mesafelerde tetiklenen depremlerin ise daha küçük boyutlarda kaldığını ifade etti.