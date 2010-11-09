T24 LogoT24 Logo
Dünya

BÜYÜK DENEYDE GELİŞME CENEVRE (A.A)

09 Kasım 2010 00:13

-BÜYÜK DENEYDE GELİŞME CENEVRE (A.A) - 08.11.2010 - Avrupa Nükleer Araştırma Örgütü'nün (CERN) Büyük Hadron Çarpıştırıcısı'nda, evrenin ortaya çıktığı Büyük Patlama'nın hemen sonrasındaki koşulların küçük bir modelinin oluşturulması başarıldı.  Tünelde daha önceki proton parçacıkları yerine, ağır kurşun iyonları çarpıştırıldı. CERN yetkilisi Barbara Warmbein, kurşun iyonlarının pazar günü ilk kez çarpıştırıldığını söyledi.  Warmbein, araştırmacıların, bu çarpışmayla evrenin Büyük Patlama'dan hemen sonra nasıl başladığına ilişkin sırları aydınlatma yolunda, maddenin ''kuark-gluon plazma'' biçimini tespit etmeye çalıştıklarını belirtti.  Warmbein, bilim adamlarının, gerçekleştirilen çarpışma sırasında elde edilen verileri değerlendirerek ''önemli keşifler yapmalarının, aylar, belki de yıllar alacağını'' ifade etti.   

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24