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Ekonomi

Büyük Buhran uzmanıyla 'devam' kararı

25 Ağustos 2009 16:10

ABD Merkez Bankası Başkanı Ben Bernanke, bir dönem daha Fed'in başkanlık koltuğunda oturacak.

Ben Bernanke ABD Merkez Bankası Fed'in başkanlık koltuğunda oturmaya devam edecek. Reuters ve Wall Street Journal'a konuşan bir beyaz saray yetkilisi, ABD Başkanı Barack Obama'nın bugün Ben Bernanke'yi arka arkaya ikinci dönem Fed başkanlığına atayacağını resmen duyuracağını kaydetti.

Yetkili, Obama'nın Bernanke'yi kriz süresince attığı cesur adımlar nedeniyle Fed koltuğunda görmek istediğini ifade etti.

Bernanke'nin üst üste ikinci kez seçilebilmesi için ABD Senatosu'nun onayı gerekecek. Seçilmesi durumunda 4 yıl daha Fed başkanlığını yürütecek olan Ben Bernanke'nin mevcut görev süresi 31 Ocak 2010'da sona eriyor.

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