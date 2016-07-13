Büyük Britanya'nın umudu Theresa May



Theresa May'in apar topar Muhafazakar Parti genel başkanlığına getirilmesi,

geçtiğimiz haftalarda Birleşik Krallık'ın yaşadığı kırılmayı çarpıcı şekilde ortaya

ortaya koyuyor. Aslında iktidar partisi genel başkanlık ve başbakanlık

pozisyonunu belirlemek için daha önce 9 hafta öngörmüştü. Ancak Andrea

Leadsom'ın çekildiğini açıklamasıyla parti içi yarış hızla sonuçlandı. David

Cameron da halefine yer açtı. May'in kabinesini belirleyebilmesi için 48 saat

süresi var.

'Brexit yanlıları kilit pozisyonlara'

BBC'nin siyasi muhabiri Alex Forsyth, "Özellikle May Büyük Britanya'nın AB'de

kalmasını savunduğundan kabinenin kilit pozisyonlarına Brexit yanlısı isimlerin

getirilmesi yönündeki baskı güçlü olacak" diyor. Forsyth, May'in duyurduğu

radikal sosyal ve ekonomik reformlarla kabinenin emektar isimlerinin siyasi

geleceğine yönelik spekülasyonları artırdığına dikkat çekiyor.

Alex Forsyth, "Siyasi

kararlar vermek için zaman kıt olduğundan başbakan

dönüşümle süreklilik arasında tercihini yapacak. Aynı zamanda AB

referandumunda farklı kamplara bölünen Muhafazakarları birleştirmek istiyor"

diyor.

6 yıldır içişleri bakanlığı koltuğundaydı

59 yaşındaki Theresa May 2010 yılından beri içişleri bakanlığı görevinde

bulunuyordu. Bu koltukta daha önce hiç kimse bu kadar uzun süreyle oturmamıştı.

Uzun yıllardır daha üst pozisyonlara talip olduğu söyleniyor. Karar vermekte

zorlanmayan, güvenilir ve kriz tecrübesi olan bir siyasetçi olarak tanımlanıyor.

Brexit kampanyasının öncüleri Michael Gove ve Boris Johnson Muhafazakar

Parti liderliği yarışından birbirlerini karşılıklı olarak attıklarında, May, "ciddi

ve deneyimli" bir aday olduğunu vurguladı ve Büyük Britanya'yı bu zor

dönemden çekip çıkarmayı vaat etti.

İngiliz medyası daha ziyade göz alıcı ayakkabılarıyla da ilgilense May 17 yıldır

Muhafazakar Parti'nin az sayıdaki ama seçkin kadın liderleri arasında yer alıyor.

İçişleri bakanlığı sırasında göç politikalarında izlediği sert çizgiyle adını

duyurdu. Geçen yıl yaptığı, "Göç, toplumun birliğine engel oluyor" açıklamasıyla

dikkatleri üzerinde topladı.

Caydırıcı göç politikaları

May, caydırıcılık politikaları kapsamında, eşlerini ya da çocuklarını İngiltere'ye

getirmek isteyenlerin en az 18 bin 600 sterlinden başlayan gelir ispatında

bulunmaları şartını getirdi. Britanya vatandaşı olmayan eşin geliri bu

hesaplamada dikkate alınmadı. Mağdur aileler düzenlemeye karşı Anayasa

Mahkemesi'ne başvurdu.

Londra'da mültecilere kuruluşunda

görev yapan Lucy Walker, "Theresa May'in

politikaları bu ülkedeki mültecilerin hayatına doğrudan yansıdı, onların

durumunu kötüleştirdi. Artan yabancı düşmanlığını göz önünde tuttuğumda

başbakan olarak izleyeceği politikalar beni kaygılandırıyor" diyor.

İnternete sıkı denetim getirdi

İnternete getirilen sıkı denetim, May'in tartışmalı bir başka siyasi önlemiydi.

Polis ve istihbarat örgütlerinin internet kullanımını izlemesi sağlandı.

Kullanıcıların faaliyetlerinin bir yıl boyunca servis sağlayıcılar tarafından

saklanması mecburiyeti getirildi.

Liberal yorumcular sözkonusu önlemleri otoriter olarak eleştirse de May

muhafazakar mainstream ile görüş birliği içinde. Birmingham Üniversitesi

uzmanlarından Matts Cole, "May'in içişleri bakanlığı sırasında savunduğu birçok

pozisyon partinin sağ kanadında inandırıcılığını artırdı. Sınırdışı ve göç

politikalarına ilişkin tavrı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraf olmaya son

verme kampanyası ve Birleşik Krallık'ın birliğini güçlendirme bunlara dahil"

diyor.

Pragmatik yönü

May, pragmatik yönüyle

de tanınıyor. Uzun siyasi kariyeri boyunca birbirinden

farklı pozisyonları savundu. 2002 yılında Muhafazakarları kamuoyunda "çirkin

parti" olarak algılanma tehlikesinden ötürü uyardı ve reformlar talep etti.

Eşcinsel evlilikleri savundu, kamu kurumlarının vatandaşları genetik

özelliklerine göre sınıflandırdığı "Racial Profiling" sistemini eleştirdi.

Muhafazakar yazar Kate Maltby, May'i "gerçek modernleştirici" olarak niteliyor.

Maltby, "May, daha sonra bu konumundan uzaklaşsa da, parti içinde sosyal ve

liberal açılımlar için çaba harcayanlar açısından bir örnekti" diyor.

AB'den çıkışı başarıya dönüştürecek

May Brexit referandumunda tercihini AB'de kalmaktan yana yapanlardandı.

Ancak oylama sonucuna saygılı. Brexit kararının verildiğini, ikinci bir oylamaya

gidilmeyeceğini belirtiyor. May, aynı zamanda "AB'den çıkışı bir başarıya

dönüştürmek" istiyor. Toplumun alt kesimlerine destek olacak radikal sosyal

reformların müjdesini verdi.

Sakin imajı ve tecrübesi, ülkenin zor zamanlarda deneyimli bir siyasetçiye

emanet edildiği umudunu güçlendiriyor. Manchester Barosu'na kayıtlı avukat

Matt Pembroke, "Muhafazakar Parti seçmeni değilim ama kargaşa dolu bu

dönemde siyasi tecrübesi yüksek bir kişinin yönetime gelmesini rahatlatıcı

buluyorum. Bir oylamayla daha huzursuzluğun artmasına karşıyım. Dileğim,

içinde bulunduğumuz felaket ortamından bir an önce çıkmak" diyor.