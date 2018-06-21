Büyük Birlik Partisi'nden bedelli askerlik önerisi

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, bedelli askerlik çıkması halinde elde edilecek gelirin vatani görevini yapanlara ödenmesini teklif etti.

Mustafa Destici, bedelli askerlikle ilgili soru üzerine, yüz binlerce asker kaçağı ya da bakaya olduğunu vurguladı. İlkesel olarak bedelli askerliğe karşı olduklarını tekrarlayan Destici, ancak bu yığılmanın da mutlaka çözülmesi gerektiğini ifade etti. Destici, bedelli askerlikten elde edilecek gelirin, şu an vatani görevini yapanlara maaş olarak ödenmesini teklif etti.



Mustafa Destici şöyle konuştu:

"En azından makul bir ücret verilebilmeli"



“Sadece parası olanlara yönelik değil de parası olan ve olmayan herkese bir çözüm getirilmeli. Temel askerlik mutlaka yaptırılmalı. Mesleğine göre bir yerde çalıştırılmalı. Daha önceden öğretmenler ya da doktorlar gibi farklı meslek grupları bu şekilde değerlendirerek temel eğitimden sonra askerliğini yapmış oluyorlardı. Mutlaka buna bir çözüm bulunması lazım. Bu kadar insan bekliyor. Bu kadar insan mağduriyette yaşıyor. Bunu yaparken şehitlerimizin ailelerini, şu anda gönüllü olarak severek askerliğini yapanları da incitmeyecek, ordumuzun ihtiyacını da göz önünde tutarak bir düzenleme yapılması lazım. Buradan elde edilecek gelirin de bir kısmının, ilacı çok pahalı olan belli hastalıklar var mesela SMA gibi, buralara ayrılması lazım. Böylece hem oradaki yığılmaya bir çözüm bulunurken, öbür taraftan da bir diğer hastalarımıza da şifa olması lazım. Yine oradan alınacak paranın bir kısmının şu anda gönüllü olarak askerliğini yapan kardeşlerimize de verilmeli. En azından makul bir ücret verilebilmeli. Bence böyle denge denetiminin kurulması lazım.”