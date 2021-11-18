Büyük Birlik Partisi’nin kurucular kurulunda istifalar artıyor; "Onca ümitle kurduğumuz partimiz Cumhur İttifakı'nın zoraki yanaşanı oldu"

Cumhur İttifakı içinde yer alan Büyük Birlik Partisi’nin (BBP) 99 kişilik Kurucular Kurulu’ndan 2 kişi daha istifa ederek, partiden ayrılanların oluşturduğu Milli Yol Hareketi’ne katıldı. BBP’nin kurucularından Murat Sancak, istifa gerekçesini, “Onca ümitle kurduğumuz partimiz, Cumhur İttifakı'nın zoraki yanaşanı rolüne razı bir hareket haline dönüşmüştür” diye açıkladı.

Partiden ayrılanların oluşturduğu Milli Yol Hareketi’nin Ankara İskitler’deki binasında partiden istifa ettiğini açıklayan Murat Sancak, şunları söyledi:

“Azimle, şevkle ve inançla ömrümüzü vakfettiğimiz Büyük Birlik Partisi, bir kadro hareketi olmaktan çok, kişisel iş ve ilişkilerin buluşma noktası haline getirilmiştir. Partinin toplumdaki algısı, Muhsin (Yazıcıoğlu) Başkan’ımızın partisi olmaktan çok ‘pazarlık partisi olduğu algısına’ evirilmiş, başkaca ilişkiler ağına kurban edilmiştir. Parti, diğer siyasi partilerdeki hastalıklı hallerin kaderine terk edilmekle kalmayıp, Alperenlerin partisi ve bir kadro partisi iken Mustafa Destici partisi olmuştur.

“Kısa bir sürede evini, arabasını değiştirenler”

Bir tarafta Anadolu’da çocuklarının nafakasından keserek parti teşkilatlarını ayakta tutmaya çalışan dava adamları varken diğer tarafta kurduğumuz partimiz, çok kısa sürede evini, arabasını ve daha birçok şeyini değiştirenler, tamamen bu işlere odaklanıp hazır imkanlar elverişli iken kendisi içinde bir şeyler yapmak üzere fırsat kollayanların işgaline maruz kalmıştır.

“Nefsine teslim olmuş birine sadakat davaya ihanettir”

Bu tip işlere ve ilişkilere yoğunlaşmış kişilerin, bu saatten sonra ülkemiz adına sloganik laflar ve içi boş sözler dışında iş ve proje üretmeleri mümkün değildir. Muhsin Başkan’ın ‘başkalaşmış’ ellerde çarçur edilen partisinde olup bitenlere daha fazla seyirci kalamayız. Çoğu taş medreselerde bedel ödemiş arkadaşlarımız, milletimizin birliği, beraberliği, bağımsızlığı ve geleceği tehdit altına girdiğinde hiçbir kirli hesabın içine girmezler. Ne pahasına olursa olsun doğruyu söylemekle mücehhez kılınmış bir hareketin mensupları olarak, korkularına ve nefsine teslim olmuş birine sadakat, davanın şehit liderine ve 50 yıllık şanlı mazisine ihanettir.

Haksızlık karşısında susan, hakkıyla beraber şerefini de kaybeder. Hareketimiz, İslam’a aykırı bulduğumuz, insanların yanılmazlığı esası üzerine inşa edildiğine inandığımız lider sultalarının tuzağından kurtarılsın diye yeni bir yol haritası çizmek üzere tüm ülkeyi gezdik, camiamızla istişare ettik. Haksızlık, hukuksuzluk, adaletsizlik ve vefasızlığın garabetine mahkum edilen Büyük Birlik Partisi’ndeki Kurucular Kurulu üyeliğimizden istifa ettiğimizi beyan ediyoruz.”

Arif Sağlam: Kurduğumuz BBP ile bugünkü arasında hiçbir benzerlik yok

ANKA Haber Ajansı’na istifa kararı ile ilgili konuşan Kurucular Kurulu Üyesi Arif Sağlam, “Biz, siyaseti inandığımız bir dava için yapıyoruz. Menfaat elde etmek için değil. Kurduğumuz BBP ile bugünkü BBP arasında hiçbir benzerlik yok. Dava satılmıştı, öz ve kesin. Yukarısı bir anonim şirkete dönmüştür. Taban tamamıyla inanmış, saf, temiz duygularla hareketin içindedir. Bilmediklerinden dolayı orada durmaktadır. Onlar bizim bildiğimizi bilseler bizden daha öfkeli olurlar” dedi.

Genel Başkan Mustafa Destici ile defalarca konuştuklarını söyleyen Sağlam, “Yüz yüze konuştuk, ikaz da ettik. ‘Tamam abi’ diyor. Biz, aile ile (Muhsin Yazıcıoğlu’nun ailesi) barışmaları için aracılar koyalım dedik. Bunlar ülkücü hareketin Büyük Birlik’teki hafızasını silmek istiyorlar. Sadece Mustafa Destici’nin partisi olarak kalacaklar. Bizim arkadaşlarımız, ülküdaşlarımız hiçbir zaman kendi menfaatlerini ön planda tutmamıştır” diye konuştu.

Murat Sancak: Destici cumhurbaşkanı ile görüştükten sonra ‘Hayır’a meyiliyken ‘evet’e döndü

BBP’nin eski duruşunu kaybettiğini söyleyen Murat Sancak ise, “Bu şekilde savrulmaya devam edecektir. BBP’de bir gelecek görmüyorum. Şu anda tabana hiç bakılmıyor. İstişareye ihtiyaç duyulmadan Cumhur İttifakı’nın iki ayağından gelen seslere bakılıyor. Onların izleri takip edilerek bir siyaset ortaya konuyor. Bu omurgasız bir duruştur, biz bunu şiddetle reddediyoruz. Mesela referandumda Sayın Destici, ‘İstişarelerle kararımızı vereceğiz’ diye açıklama yapmıştı. Bütün kurumlarda istişare yapılıp kahir ekseriyetle hayır denmiştir buna rağmen kendisi Sayın Cumhurbaşkanı’mızla görüşmesinden sonra kendisi bile ‘hayır’a meyilliyken ‘evet’e dönmüştür. Bu da tabanda bir kırılma ve travma yaratmıştır” değerlendirmesi yaptı.

Murat Sancak: Alperen ocakları Destici’nin konu mankeni

Alperen Ocakları’nın da amacına uygun faaliyetler yapmadığını ileri süren Sancak, “Şu anda sadece BBP’nin de değil Sayın Destici’nin konu mankeni olmaktan öteye geçemiyor. Çok üzülerek bunu ifade ediyorum” dedi.