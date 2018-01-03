Büyük Birlik Partisi Genel Merkezi’nde yangın

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Merkez binasının başkanlık katında çıkan yangında iki kişi dumandan etkilendi. Ankara'da Yenimahalle Gazi Mahallesi Silahtar Caddesi'nde bulunan 4 katlı BBP Genel Merkezi'nin, başkanlık makamının bulunduğu 4. katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis, genel merkez binasının çevresinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Başkanı Destici'yi aradı

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Merkezi'nde yangın çıktığına dair haberlerin ardından, Destici’yi telefonla arayarak olay hakkında bilgi aldı.

Erdoğan, binada toplantı sırasında meydana gelen olaydan üzüntü duyduğunu belirterek, Destici'nin şahsında tüm BBP camiasına geçmiş olsun dileklerini iletti.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’den açıklama

"İtfaiye ekipleri hızlı şekilde olaya müdahale etti. Yangın söndürüldü. Emniyet, olay yeri inceleme ekipleri ve bomba uzmanları inceleme yapıyor. Biz bir alt katta toplantıdaydık. Toplantının sonlarına doğru bir patlama sesi geldi. Arkadaşlar 'yangın var' dediler. Binayı boşalttık. Biz aşağıda olduğumuz için odam boştu. Ne olduğuyla ilgili bir şey söylemek için erken ama, klima devrilmiş, patlamış ondan da çıkmış olabilir. Bütün yetkililer arayarak geçmiş olsun dileklerini iletrek bilgi aldı. Herkes hassasiyet gösterdi, teşekkür ediyorum. Sabotaj ihtimali olup olmadığı yönündeki soruya, "İncelemeyi tamamladıktan sonra bize verilecek rapordan hareket edeceğiz, şu an öyle bir bilgi yok"

Yangının nedeni belli oldu

Yangının BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin odasındaki klimanın patlaması sonucu meydana geldiği belirtiliyor

Yangında dumandan etkilenen iki kişiye sağlık görevlilerince müdahale edildi.

Başbakan Yıldırım'dan, Destici'ye "geçmiş olsun" telefonu

Başbakan Binali Yıldırım, BBP Genel Merkez binasında çıkan yangına ilişkin, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi telefonla aradı.

Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Başbakan Yıldırım, Destici'den binada çıkan yangın hakkında bilgi aldı.

Yıldırım görüşmede ayrıca, olaydan duyduğu üzüntüyü belirterek, "geçmiş olsun" dileklerini iletti.