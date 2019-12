'Büyük Birader' herkesi izleyecek

Sunday Times gazetesi, İngiliz hükümetinin ‘terörle mücadele’ gerekçesiyle ülkede yapılan tüm telefon görüşmeleri ve e-posta haberleşmelerini izlemek için 12 milyar sterlinlik bir yatırıma hazırlandığını yazdı



Habere göre, İngiliz kabinesinin telefon görüşmeleri ve elektronik postaların izlenebilmesi için gerekli veri tabanını oluşturmak üzere 12 milyar sterlinlik yatırıma hazırlandığı, dinlenen telefonlar ve okunan elektronik postaların sistemde depolanmasının planlandığı bildirildi.



İngiltere’de hükümete bağlı faaliyet gösteren, GCHQ adı verilen dinleme ve izleme merkezinin, projenin ilk aşaması için gereken 1 milyar sterlinlik yatırımı halihazırda yaptığı kaydedildi.

Ülkenin en büyük internet servis sağlayıcısı ve cep telefonu firması olan BT ve Vodafone’un müşterilerinin yazışma ve konuşmalarının izlenmesi için, bu firmaların sistemlerine gerekli teknik altyapının ekleneceğini yazan Sunday Times, BT’nin ülkedeki internet müşterilerinin 5 milyonuna hizmet verdiğini hatırlattı.



İngiltere’de halen İç İstihbarat Teşkilatı (MI5), İçişleri Bakanı’nın iznine tabi olarak belli telefonları ve elektronik posta yazışmalarını izleyebiliyor. Çok daha geniş kitlelerin izleme ve dinlemeye tabi olacağı yeni sistemin, bir süre sonra Kraliçe’nin Avam Kamarası’nın resmi açılışında yapacağı konuşmada yer alacağı öne sürüldü.



Gazete, güvenilir kaynakların yeni sistemin prensipte kabul edildiğini bildirmesine rağmen İçişleri Bakanlığı Sözcüsü’nün hazırlıkları doğrulamaktan kaçındığını da yazdı.



Muhafazakâr Partili “Gölge İçişleri Bakanı” Dominic Grieve ise hükümetin böyle bir uygulamayı kamuoyunda yeterince tartışılmadan devreye sokması halinde, daha önce her İngiliz vatandaşının resimli bir kimlik taşımasını zorunlu hale getirme planında olduğu gibi geri adım atmak zorunda kalabileceği uyarısında bulundu.



İngiltere’de güvenlik birimlerinin yetkilileri ise terörle etkin mücadele için bu tür bir izleme ve dinlemenin gerekli olduğunu savunuyor.



Teknik uzmanlar ise her yıl 57 milyar, her dakika 1800 adet SMS gönderilen bir ülkede böylesine bir veri tabanını güvenlik altında tutabilmenin mümkün olmayabileceğine dikkat çekiyor.