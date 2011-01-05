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Dünya

BÜYÜK BİR TON BALIĞI 396 BİN DOLARA SATILDI TOKYO (A.A)

05 Ocak 2011 10:16

-BÜYÜK BİR TON BALIĞI 396 BİN DOLARA SATILDI TOKYO (A.A) - 05.01.2011 - Japonya'da yapılan yılın ilk açık artırmasında mavi yüzgeçli büyük bir ton balığı tam 396 bin dolara (600 bin TL) alıcı buldu. Dünyanın en büyük balık pazarı Tsukiji'de yapılan açık artırmada, 346 kilogram ağırlığındaki dev ton balığı rekor fiyat olan 396 bin dolara satıldı. Balığın kilosu ortalama 1150 dolara satılmış oldu. Bu konudaki önceki rekor 2001 yılında, 202 kilogram ağırlığındaki bir ton balığının 240 bin dolara satılmasıyla kırılmıştı. Dünyanın en büyük deniz ürünleri tüketicisi olan Japonya, Büyük Okyanus ve Atlantik Okyunusu'nda yakalanan mavi yüzgeçli ton balıklarının yüzde 80'ini tüketiyor.

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