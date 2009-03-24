

2010 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde Türkiye'nin rakibi olan İspanya'nın yıldız futbolcusu David Villa, ''Acı çekmeyi önlemek için büyük bir avantaja sahibiz. İki maçı da kazanmalıyız'' dedi.



Son Avrupa şampiyonu İspanya’nın yıldız isimlerinden David Villa, 2010 Dünya Kupası elemelerinde oynayacakları Türkiye maçları öncesinde bir basın toplantısı düzenledi.



David Villa, basına yaptığı açıklamada, geçmiş dönemlerde gruplardan çıkma konusunda İspanya'nın sorunlar yaşadığını hatırlatarak, ''Bir daha sıkıntı çekmemek için şimdi elimizde büyük bir fırsat var ve en kısa zamanda gruptan çıkmayı garantilemek istiyoruz. Üstelik bunu ne kadar erken yaparsak yazın oynanacak Konfederasyon Kupası öncesi o kadar avantaj sağlayacağız'' diye konuştu.



Villa, dizindeki sakatlığın hemen hemen geçtiğini ve büyük olasılıkla cumartesi akşamı oynayabileceğini de söyledi. Avrupa Şampiyonu olduktan sonra İspanyol kamuoyunda şimdi Dünya Şampiyonluğu'nun istendiği yorumunun yapılması üzerine ise Villa, ''Bu herkesin aradığı bir baskı. Avrupa Kupası'nı kazandıktan sonra daha fazlasının istenmesi normal ama tüm futbolcular bundan memnunuz. Çünkü daha büyük düşünmemiz için bizi motive ediyor'' değerlendirmesini yaptı.



Diğer bir İspanyol milli futbolcu olan Sergio Ramos da ''Milli takımdaki gidişatımıza aynı düzeyde devam etmek ve Türkiye'ye karşı iki maçta da kazanmak için kendimize güvenimiz var. İki maçı da kazanırsak pratikte gruptan çıkmış olacağız'' dedi.



Türkiye için ''Yeterince tanınmış oyuncuları olan, güçlü bir takım'' yorumu yapan Ramos, ''Türkiye'nin gücünü biliyoruz ama biz Sevilla'daki İngiltere maçında olduğu gibi dinamik, iyi oyunumuzu tekrarlamaya çalışacağız'' diye devam etti.



Öte yandan İspanya Milli Takımı'nda yeni formaların tanıtımı yapılırken, futbolcuların cumartesi günü Türkiye'ye karşı bu yeni formaları giyeceği belirtildi.



