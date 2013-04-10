'Büyük bankalar da batmalı, büyümeleri kontrol edilmeli'

ABD'de finansal krizin ardından devletten yardım alan "batmasına izin verilemeyecek kadar büyük bankalar" ile ilgili olarak Richmond Fed Başkanı Jeffrey Lacker, 'büyüklüklerinin sınırlandırılması ya da yapılarının değiştirilmesinin, hükümetin yardımı olmadan batmalarına izin vermekten geçtiğini' söyledi.

Amerikan Hazinesine bağlı 12 yerel merkez bankasından biri olan Federal Rezerv Bankası Richmond bölgesi başkanı Jeffrey Lacker, finans sistemindeki sorunların hükümet koruması gerekmeden çözülebilmesi için finansal şirketlerin büyüklük ve kapsamlarının kontrol altında tutulması gerektiğini belirtti.

Amerikalı regülatörler ve yasakoyucular, büyük bankaların, vergi mükelleflerinin paralarıyla bir kez daha kurtarılmalarına neden olacak riskleri sınırlamanın yollarını arıyor. Senato'daki Cumhuriyetçi ve Demokratlar sermaye standartlarını artıracak bir yasamayı tartışırken, Fed yetkilileri de güvenlik ağının sınırlandırılması ve en büyük bankaların bilanço tablolarındaki büyümeyi kontrol altına almanın yollarını arıyor.

Fed Başkanı Ben Bernanke Şubat'ta yasakoyuculara yaptığı açıklamasında Dodd Frank yasasının önsözünde "batmasına izin verilemeyecek kadar büyük banka"ları sonlandırma niyetinden bahsedilse de, bazı büyük bankaların hâlen hükümet tarafından kurtarılacakları algısından yararlanabileceğini söyledi.

Bernanke 27 Şubat'ta Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'ne yaptığı açıklamasında "Bu algının tamamen sonlandırmasına yönelik çalışmalar yürütmeliyiz" dedi.