-BÜYÜK ATLAMA KULESİNDEN İLK ATLAYIŞLAR YAPILDI ERZURUM (A.A) - 09.01.2011 - Erzurum'da yapılacak 2011 Dünya Üniversiteler arası Kış Oyunları için inşa edilen 125 metrelik atlama kulesinden ilk atlayışlar başarıyla gerçekleştirildi. FIS tarafından, Kiremittepe bölgesindeki 125 metre yükseklikteki atlama kulesinin testi için görevlendirilen Slovenyalı sporcular Rozle Zasar, Matevz Starovec, Jaka Rus ve Zisa Mandl ilk atlayışları yaptı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Fatih Çintimar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 125 metre yükseklikte atlama kulelerinin testi için FIS tarafından Slovenya ekibinin görevlendirildiğini söyledi. İlk atlayışların çok başarılı geçtiğini ifade eden Çintimar, ''Bu, kulelerin açılışı, test atlayışıydı. Sporcularımız onayladı, böylece FIS tarafından da onaylanmış oldu. Bundan sonra dünyanın her türlü müsabakasını yapabileceğiz'' dedi. 2011 Winter Universiade kapsamında yapılan 125 metre yükselikteki atlama kulesinden ilk atlayışı gerçekleştiren Matevz Starovec, gazetecilere yaptığı açıklamada, Slovenya ekibi olarak atlama kulesinin testi için ilk atlayışları yaptıklarını belirtti. Atlama kulesinin güvenilir olup olmadığını test etmek için FIS tarafından görevlendirildiklerini anımsatan Starovec, şunları kaydetti: ''Kulelerin kayılabilir nitelikte olup, olmadığını test ettik. Kuleler çok iyi olmuş. Atlayış yaparken zevk aldım. Kuleleri çok beğendik, başarılı bulduk. Bizim amacımız test etmek, 2011 Dünya Üniversiteler arası Kış Oyunlarında yarışacakların geçip, geçemeyeceğine dair onay vermekti, biz de Slovenya ekibi olarak onaylıyoruz. İlk atlayışı ben gerçekleştirdiğim için ayrıca mutluyum. Hava da çok güzeldi, tepe de çok güzel. Kule başarılı yapılmış.'' Slovenya'da 209 metreden atlayarak ilk rekorunu kırdığını ifade eden Starovec, 6 yaşından beri bu sporu yaptığını ifade etti.