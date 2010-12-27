-BÜYÜK ATATÜRK KOŞUSUNU ERTAŞ VE USLU KAZANDI ANKARA (A.A) - 27.12.2010 - Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 91. yıldönümü nedeniyle düzenlenen 75. Büyük Atatürk Koşusu'nda erkeklerde Murat Ertaş, bayanlarda ise Binnaz Uslu kazandı. Ulu Önder Atatürk'ün Ankara'ya ilk giriş yeri olan Dikmen Keklikpınarı mevkinden başlayarak Ulus'taki Valilik binası önünde son bulan yarışta, erkeklerde Aksaray'dan Murat Ertaş, 30:34'lük derecesiyle birinci sırayı alırken, İstanbul'dan Hasan Pak 31:09 ile ikinci, Konya'dan Fatih Bilgiç 31:29 ile üçüncü oldu. Bayanlarda ise Ankara'dan Binnaz Uslu 34:28 ile birinci gelirken, İstanbul'dan Mehtap Sızmaz 35.53 ile ikinci sırayı elde etti. Ankara'dan Ümmü Kiraz da 36:58 ile yarışı 3. sırada tamamladı.