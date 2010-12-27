T24 LogoT24 Logo
Spor

BÜYÜK ATATÜRK KOŞUSUNU ERTAŞ VE USLU KAZANDI ANKARA (A.A)

27 Aralık 2010 17:59

-BÜYÜK ATATÜRK KOŞUSUNU ERTAŞ VE USLU KAZANDI ANKARA (A.A) - 27.12.2010 - Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 91. yıldönümü nedeniyle düzenlenen 75. Büyük Atatürk Koşusu'nda erkeklerde Murat Ertaş, bayanlarda ise Binnaz Uslu kazandı. Ulu Önder Atatürk'ün Ankara'ya ilk giriş yeri olan Dikmen Keklikpınarı mevkinden başlayarak Ulus'taki Valilik binası önünde son bulan yarışta, erkeklerde Aksaray'dan Murat Ertaş, 30:34'lük derecesiyle birinci sırayı alırken, İstanbul'dan Hasan Pak 31:09 ile ikinci, Konya'dan Fatih Bilgiç 31:29 ile üçüncü oldu. Bayanlarda ise Ankara'dan Binnaz Uslu 34:28 ile birinci gelirken, İstanbul'dan Mehtap Sızmaz 35.53 ile ikinci sırayı elde etti. Ankara'dan Ümmü Kiraz da 36:58 ile yarışı 3. sırada tamamladı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24