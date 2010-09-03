-BÜYÜK ANKARA SİRKİ'NE İHALE ANKARA (A.A) - 03.09.2010 - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, 75 gösteriden ibaret Büyük Ankara Sirki düzenlenmesi organizasyonunu yaptırmak üzere ihale açtı. İhale, 11 Ekim 2010 tarihinde saat 10.00'da Ankara Büyükşehir Belediyesinde ''açık ihale usulü'' ile yapılacak. İşin toplam süresi 210 gün olarak belirlendi. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecek. İhaleye yerli ve yabancı tüm istekliler katılabilecek. Ancak ihalede yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacak. Katılımcılar şartnameyi bedeli mukabili belediyeden satın alabilecekler. Şartnameye göre hazırlanacak olan teklif mektupları ise ihale günü ihale saatine kadar aynı yere verilecek. İşin tamamı için teklif verilecek olan ihalede istekliler teklif ettikleri bedelin yüzde 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler. Bu arada ihaleye konsorsiyum olarak teklif verilemeyecek.