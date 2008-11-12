Büyük Altay izleri!..

Bank Asya 1. Lig'de mücadele eden Altay'da, 1975-1983 yılları arasında siyah-beyazlı forma altında birlikte futbol oynayan Mustafa Denizli'nin Beşiktaş'ın, Ümit Kayıhan'ın ise Denizlispor'un başında görev yapması, kulübün eski başkanı Mahmut Özgener'in de Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlığını yürütmesinin gururunu yaşıyor.



Altay Spor Kulübü Başkanı Melih Tunç Tandoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Altay'ın köklü spor kulüplerinden biri olduğunu bildirdi.



Altay'ın sürekli futbolcu üreten bir altyapısı olduğunu belirten Tandoğan, Mustafa Denizli ile Ümit Kayıhan'ın Altay'dan yetişerek, Türk sporuna hem futbolcu, hem de teknik direktör olarak hizmet etmelerinden gurur duyduklarını söyledi.



Mustafa Denizli'nin 13 yaşında Altay'ın altyapısına geldiğini, futbolcu olarak aralıksız 18 yıl kulübe hizmet verdiğini, kulüp tarihinde "en uzun süre kaptanlık yapma" unvanına sahip olduğunu hatırlatan Tandoğan, Sebahattin Erbuğo, Tanzer Sencer, Zinnur Sarı, Zafer Bilgetay (Zagor), Erdi Demir, Hayrettin Demirbaş, Turgut Uçar, Reha Kapsal, Ümit Kayıhan'ın Altay'da futbolculuk yaşamından sonra antrenör ve teknik direktör olduklarını dile getirdi.



Almanya'da futbol hayatını sürdüren Alpay Özalan ile İstanbul Büyüşehir Belediyespor'un futbolcusu İbrahim Akın'ın da Altay'dan yetiştiğini anlatan Tandoğan, Altay'ın altyapıya önem verdiğini, yeni Denizliler, Kayıhanlar yetişmesi için gayret gösterdiklerini kaydetti.



Tandoğan, bu yıl hedeflerinin, Süper Lig'e çıkarak "Büyük Altay" efsanesini yeniden yaratmak olduğunu ifade etti.



Altay Spor Kulübü'nün eski başkanlarından Mahmut Özgener'in TFF Başkanlığının da kendileri için gurur kaynağı olduğunu anlatan Melih Tunç Tandoğan, şöyle dedi:



"Özgener, Mazhar Zorlu'dan sonra Altay başkanlığından TFF başkanlığına çıkan ikinci üyemizdir. Rahmetli Hasan Doğan'ın başlattığı projeleri Mahmut Özgener tamamlayacaktır. Özgener'in bu görevde çok başarılı olacağına, Türk futbolunu ileriye götüreceğine inanıyorum. Şenes Erzik gibi Mahmut Özgener de Türk futbolunu uluslararası platformlarda başarıyla temsil edecektir."







MUSTAFA DENİZLİ KİMDİR?



Mustafa Denizli, profesyonel anlamda futbol kariyerine 1965 yılında Altay takımında başladı. 18 yıl boyunca siyah-beyazlı takımda forma giydi. 1980-1981 sezonunda Birinci Lig'de 12 golle gol kralı oldu. 33 kere Milli Takım forması giydi, 2 gol attı. Denizli, futbol otoriteleri tarafından Türkiye Birinci Ligi'nin bütün zamanların en iyi sol ayaklı futbolcularından biri olarak kabul edilmiştir. Altay'da frikikten ve özellikle kornerden attığı gollerle büyük ün yapan Denizli, "Büyük Mustafa" lakabıyla nam saldı. İstanbul kulüplerinin transfer tekliflerini, İzmir'den ayrılmamak için daima geri çeviren Denizli, 1983'te, futbol hayatının son yıllarında fikir değiştirerek Galatasaray'a transfer oldu. 1983-1984 sezonunun sonunda futbolculuğu bıraktı. 1989-1990 sezonunda Denizli, Almanya ikinci lig takımlarından Alemannia Aachen ile teknik direktör olarak çalıştırdı. Daha sonraki sezonda Galatasaray'ın başına geçti. Galatasaray, onun yönetiminde 1990-1991 sezonunda Türkiye Kupası kazandı ve 1991-92'de Kupa Galipleri Kupası'nda çeyrek final oynadı. 1994 ile 1996 yılları arasında Kocaelispor'u çalıştırdı. 2000 yılında ikinci kez milli takımın başında bulundu. 2000 yılı Avrupa Futbol Şampiyonası'nda, Türk milli takımına ülke tarihinde ilk kez çeyrek final oynattı. Fenerbahçe'yi 5 yıl aradan sonra 2000- 2001 sezonunda lig şampiyonu yapan ilk ve tek Türk teknik direktördür. İki sezon sonra Vestel Manisaspor'u çalıştıran Denizli, İran'ın Pas ve Persepolis takımlarında teknik direktörlük yaptı.



İki kızı bulunan ve halen Beşiktaş teknik direktörü olan Denizli, aynı zamanda Beşiktaş taraftarıdır.







ÜMİT KAYIHAN KİMDİR?



1954 doğumlu olan Ümit Kayıhan spor kariyerine Göztepe Basketbol takımında başladı. 17 yaşında Göztepe'nin futbol antrenmanlarına çıkan ve teknik heyetin büyük beğenisini kazan Kayıhan, daha sonra sporcu kimliğini futbolcu olarak sürdürdü. Bir sezon Balıkesirspor'da oynadıktan sonra 8 yıl boyunca Altay takımının formasını giydi. Kayhan'ın futbolculuk kariyeri Eskişehirspor ile devam ettikten sonra Kuşadasıspor ile son buldu.



Antrenörlük için İngiltere'de kurs gören Kayhan, burada FIFA teknik direktörlük diploması aldı. Kayıhan ilk antrenörlük deneyimini Karşıyaka ve Göztepe'de yardımcı antrenör olarak yaptı. Sırasıyla Göztepe, Altay, Denizlispor, Erzurumspor, Antalyaspor, Bursaspor, Diyarbakırspor'da teknik direktör olarak görev yapan Kayıhan, sanatçı Ekrem Bora'nın kızı Sevil Kayıhan ile 27 yıldır evli ve iki çocuk sahibidir.

