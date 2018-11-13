Büyüdüğü kreşe öğretmen oldu

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA\'da annesinin işçi olarak çalıştığı firmanın kreşinde büyüyen Kadriye Ateş (24), 17 yıl aradan sonra, geçen yıl aynı kreşte öğretmen oldu. Ateş, \"Büyüdüğüm, yuva olarak gördüğüm yerde öğretmen olmak benim için çok güzel bir duygu\" dedi.

Bursa\'da 1998 yılında, henüz 4 yaşındayken Kadriye Ateş, annesinin nakış işçisi olarak çalıştığı Yeşim Tekstil bünyesindeki Yeşim Kreşi\'ne gitti. İki yıl sonra ilkokula başlayan Ateş, eğitim hayatının devamında Necati Bey Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi bölümünden mezun olup, büyüdüğü kreşe öğretmen olarak geri döndü. 5 yaş grubu çocuklara eğitim veren Ateş, \"Burada 1 yıldır öğretmenlik yapıyorum. 1998 yılında buraya geldiğimde 4 yaşındaydım. 4 yaşından 6 yaşına kadar burada çocukluğumun en güzel yıllarını geçirdim\" dedi.

Çocukluğunda öğretmen olma hayalleri kurduğunu söyleyen Ateş, \"Öğretmenlerim bana çocukken çok güzel duygular vermişler ki; küçükten beri öğretmen olmak istiyordum. Lisede çocuk gelişimi bölümünden mezun oldum. Okul bittikten sonra buraya başlamak benim için güzel bir duygu. Çünkü büyüdüğüm yuva burası. Çocuklarla çok güzel anlaşıyoruz. Zaten çocukları sevmesek bu mesleği yapamazdık\" diye konuştu.

ÖĞRETMENİYLE MESLEKTAŞ OLDU

Kadriye Ateş, kreş döneminde öğretmeni olan Meral Akarsu ile şimdi meslektaş oldu. Birlikte çalışmaktan çok mutlu olduklarını söyleyen Akarsu, \"20 yıldır burada öğretmenlik yapıyorum. İlk geldiğim senelerde Kadriye ile tanışmıştım, öğrencimdi. Çok sevecen ve sıcakkanlı bir çocuktu. Yıllar sonra tekrar birlikte olacağımız hiç aklıma gelmezdi. Ama geldiğinde çok şaşırdım. O sıcaklığını hala hissediyorum. Kadriye\'ye karşı bir anne, bir abla gibiyim. Yeri geldiğinde arkadaş, meslektaş oluyoruz, yeri geldiğinde bilemediklerini, eksiklerini tamamlıyorum\" dedi.

ANNELER FABRİKAYA, ÇOCUKLARI KREŞE

Bu arada 6 aylıktan 6 yaşına kadar çocukların bakımını üstlenen kreş, 30 yıldır firma bünyesinde çalışan kadınların çocuklarının bakımını ücretsiz üstleniyor. Firmada çalışan kadın ofis çalışanları ve kadın işçiler, mesai saatlerinden önce çocuklarını kreşe bırakıp çıkışta çocuklarını alıyor. Kreş yöneticisi Pembegül Dindar, \"Çocuklarımıza hem eğitim veriyor, hem de bakımlarını üstleniyoruz. Bu kreşin açılma nedeni fabrikamızın kadın istihdamını arttırmak ve çocuklarına bakacak kimsesi olmayanlara yardımcı olabilmekti. Firmamız çocuklarımız için ne gerekiyorsa yapıyor. Yeni doğum yapan anneler için olan yasal izinlerin haricinde emzirme iznimiz de var. Çocuklarımız 1 yaşına gelene kadar anneleri mesai saatlerinde buraya gelip, onları emzirebiliyor\" şeklinde konuştu.

\'RAHATLIKLA ÇALIŞIYORUM\'

Yeşim Tekstil bünyesinde 8 yıldır işçi olarak çalışan Sevinç Kocabeyler de, \"Daha önce büyük kızımı getirirdim. Şimdi küçük çocuğumu getiriyorum. Çok memnunum. İçim rahat bir şekilde bırakabiliyorum çocuğumu. Kendim de rahatlıkla çalışabiliyorum\" dedi.

FOTOĞRAFLI