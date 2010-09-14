'Büyücü'den sihirli 3 puan

T24 - Çalkantılı günlerden çıkış arayan Galatasaray, Gaziantepspor karşısında da zorlandı. Eski sarı-kırmızılı Emre Güngör'ün neden olduğu penaltıyla, Harry Kewell'ın ayağından 3 puana ulaştı.



Kötü başladığı Spor Toto Süper Lig'de milli maç arası öncesi aldığı Eskişehirspor galibiyetiyle morallenen ve yeni transferleriyle umut yüklenen Galatasaray, 4. haftanın son maçında Gaziantepspor'u Kewell'ın penaltı golüyle geçti.



Süper Lig'e kötü başlayan ve 3 maçta 2 yenilgi alan Galatasaray, Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan Gaziantepspor maçına yenilenmiş kadrosuyla başladı. Frank Rijkaard, Misimovic ve Insua'yı ilk 11'de sürerken, ilk yarıdaki görüntü istenilen etkinin sağlanamamış olduğuydu.



Rakibi üzerinde istediği baskıyı kuramayan sarı-kırmızılılar, Kewell'ın uzak mesafeli şutu dışında ciddi bir tehlike yaratamadı.



Konuk Gaziantepspor ise disiplinli bir takım görüntüsü verirken, De Souza ve Olcan'la kaleyi zorlarken, Popov da kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonu harcadı.



İkinci yarıya Elano-Aydın ve Ali Turan-Sabri değişiklikleriyle başlayan Galatasaray, daha hırslı görünüyordu. Bu istek 47'de Baros ve 49'da Misimovic'le net pozisyonlara girilmesine sebep olurken, aranan gol 60'ta geldi. Baros'la girdiği mücadelede topu elle oynayan eski takım arkadaşı Emre Güngör'ün neden olduğu penaltıda Kewell fileleri buldu: 1-0.



Golden sonra oyunun temposu düşerken, 74. dakikada konuk ekip Sosa ve Olcan'ın ceza sahası içinde üst üste vuruşlarıyla beraberliğe yaklaştı.



Son bölümde Antep'in eşitlik sayısı arayışları karşısında baskı altında kalan ve kontrataklarla 2. golü arayan Galatasaray, tabeladaki üstünlüğünü korumayı bildi ve üst üste 2. galibiyetini alarak kötü dönemi atlattı.



Sarı-kırmızılılar 4. hafta sonunda puanını 6 yaparken, 4 maçta galibiyet alamayan Gaziantepspor ise 3 puanda kaldı.