Hindistan'da 'büyücü' suçlamasıyla 5 kadın öldürüldü

Hindistan'ın Carkand eyaletinin başkenti Rançi yakınlarındaki bir köyde oturan beş kadın, 'büyücülük ve köye uğurusuzluk getirdikleri' suçlamasıyla gece yarısı öfkeli saldırganlar tarafından sopalarla linç edildi.

Polis, cinayetlerle bağlantılı olduğu şüphesiyle 24 kişiyi gözaltına aldı. Carkand eyalet yönetimi olayı kınadı. Açıklamada, aydınlanma çağlarında böyle bir olayın vuku bulmuş olmasının üzüntü verici olduğu, toplumun bu konu üzerinde düşünmesi gerektiği belirtildi.

Hindistan'ın bazı kesimlerinde insanlar büyücülerin varlığına inanmayı sürdürüyor. "Kara büyü" suçlaması yapılan kadınlar dönem dönem saldırılara uğruyor.

İstatistiklere göre, Hindistan'da 2000-2012 yılları arasında en az 2100 kişi büyücülük yaptıkları gerekçesiyle öldürüldü.