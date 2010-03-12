Büyü devam ediyor

T24 - Orlando Magic'in Chicago Bulls'u konuk ettiği maça Vince Carter damga vurdu. Yıldız basketbolcu, Magic'in peş peşe 7'inci galibiyetini almasını sağladı. Wizards'ın Hawks'ı ağırladığı erteleme maçı ise konuk ekibin üstünlüğü ile sona erdi.





Magic 111, Bulls 82



Orlando Magic, Amway Arena'da 17 bin 461 taraftarın izlediği maçta Chicago Bulls'u konuk etti. 2 saat 27 dakika süren maça damga vuran Vince Carter oldu. Carter, 27 dakikada 23 sayı kaydederken 13'te 8 ile oynadı. Orlando Magic, Bulls karşısında elde ettiği 29 sayılık farklı galibiyet sayesinde bu sezonun en iyi serisini yakalayarak peş peşe 7'inci maçını kazandı.



Matt Barnes 14 ve yedek Brandon Bass 13 sayıyla galibiyete destek verdi.



Bulls'un All-Star oyun kurucusu Derrick Rose, ilk çeyrekte Dwight Howard ile çarpıştıktan sonra sol bileğinden sakatlandı ve maça geri dönemedi. Bulls'da Taj Gibson ve Hakim Warrick 12'şer sayı kaydetti. Bulls bu sonuçla peş peşe 6'ıncı maçını kaybetti.





Wizards 99, Hawks 105



Washington Wizards, Verizon Center'da 13 bin 625 taraftarın izlediği maçta Atlanta Hawks'ı konuk etti. 2 saat 21 dakika süren maçta zafer konuk ekibin olurken galibiyetin başrolü Jamal Crawford'un oldu. Maça yedek başlayan ve 30 dakika süre alan Jamal Crawford kaydettiği 29 sayıyla Hawks'ın peş peşe gelen mağlubiyetlerden sonra kazanmasını sağladı.



Washington'da 6 Şubat'taki yoğun kar yağılşı sebebiyle ertelenen ve ancak şimdi oynanan bu erteleme karşılaşmasında, Joe Johnson ile Al Horford da 18'er sayıyla galibiyete katkı yaptı.



Takvimde yaşanan değişiklik sebebiyle 3 gecede 3 maç yapan Wizards'da Andray Blatche 30 sayı 10 ribaundla öne çıktı ancak bu performans mağlubiyeti engellemek için yeterli olmadı.







