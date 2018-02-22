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Dünya

Büyü bozma ayininde 6 yaşındaki çocuğunu öldürdü

"Çocuğun cesedini bulduğumuzda göğüs ve boyun bölgesinde yaralar vardı"

Fotoğraf: Arşiv

22 Şubat 2018 12:28

Tanzanya'nın Geita şehrinde 6 yaşındaki bir çocuk, büyü bozma ayini sırasında annesi tarafından öldürüldü.

Getia Polis Şefi Mponjoli Mwabulambo, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 6 yaşındaki Frank Bariki'nin, büyü bozma ayini sırasında annesi ve annesinin arkadaşı tarafından öldürüldüğünü bildirdi. Kilise mensubu iki kadının, çocukla birlikte büyü bozma ayini için 2 gün önce kiliseden ayrıldıklarını dile getiren Mwabulambo, "Çocuğun cesedini bulduğumuzda göğüs ve boyun bölgesinde yaralar vardı. Zanlılar sorgularında, çocuğa, babaannesi tarafından toplumda 'Pili Clement' (şefkatli acı) diye bilinen bir büyü yapıldığını ve bu büyüyü bozmaya çalıştıklarını iddia etti" diye konuştu. 

Küçük çocuğun, ayin sırasında  göğsüne ve boynuna uygulanan baskı sebebiyle nefessiz kalarak öldüğü tahmin ediliyor.

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