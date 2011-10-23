-Bütün vericiler tek direkte toplanacak İSTANBUL (A.A) - 23.10.2011 - Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, belirli bir takvime göre, bütün televizyon ve radyo vericilerini tek bir direk üzerinde toplayacaklarını belirterek, ''Bu televizyon vericileri sadece televizyon radyo yayınlarını izleyicilere ulaştıran bir nokta değil, aynı zamanda ait oldukları şehrin de bir sembolü haline gelecek'' dedi. Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan Çamlıca Tv ve Radyo Kulesi Projesi ödül törenine katılan Yıldırım, uzun ve yorucu bir çalışma sonucunda, televizyon ve radyo vericilerinin tek bir kulede toplanması projesinde yeni bir aşamaya geldiklerini kaydetti. Türkiye'de 60'lı yıllarda tüplü televizyon döneminin, daha sonra özel televizyon ve radyoların çoğalmaya başladığını aktaran Yıldırım, şunları söyledi: ''Herkes kendi vericisini derme çatma kulelerle yapmaya başladı ve bütün şehirlerimizde bir görsel kirlilik maalesef meydana geldi. Sadece bu görsel kirlilikle de sınırlı kalmadı genel haberleşmeyi de olumsuz etkiledi. Hatta bulunduğu alanda çok yüksek düzeyde elektronik manyetik yayma suretiyle genel sağlığı da olumsuz etkileyen bir yapıya büründü. Zaman zaman uçakların iniş kalkışlarında, yaklaşma haberleşmesinde de ciddi sıkıntılar yaşanır hale geldi. Korsan yayıncılık dediğimiz frekansların ölçüsüz kullanılması da ayrıca ciddi bir sorun olarak önümüze çıktı.'' Yıldırım, zaman içerisinde Tv yayıncılığında gelişmelerin devam ettiğini, analog yayıncılığın yerini sayısal yayıncılığa, tüplü televizyonların yerini LCD televizyonlara bıraktığını, böylelikle hem yayın kalitesinin arttığını hem de televizyonculukta tek taraflı iletişim ve etkileşimin yerini interaktif yayıncılığa bıraktığını kaydetti. İnsanların sayısal yayıncılıkla sadece gösterilenleri izleyen konumda kalmadığını ifade eden Yıldırım, ''İstediğiniz yayını, istediğiniz şekilde programlamak suretiyle izleyebiliyorsunuz, kaydedebiliyorsunuz. Hatta yayını izlerken görüşünüzü belirtip katkınızı sağlayabiliyorsunuz. İki taraflı bir etkileşime, interaktif bir döneme geçmiş bulunuyoruz. Ayrıca uydudan da her türlü yayını izler hale geldik'' diye konuştu. Bu alanda teknoloji hızla gelişirken, Türkiye'nin vericiler konusunda kötü duruma geldiğini, bütün şehirlerin en büyük görsel kirliliğini ve iletişim sistemini arızaya sokan, bozan sistemin vericiler olduğunu dile getiren Yıldırım, sözlerini şöyle devam etti: ''Bakanlık olarak 2006 yılında bir karar aldık. Karasal, sayısal yayıncılığı evrensel hizmete dahil ettik. Bu karar çerçevesinde belirli bir takvime göre, bütün vericileri tek bir direk üzerinde toplayacağız. Bu televizyon vericileri sadece televizyon radyo yayınlarını izleyicilere ulaştıran bir nokta değil, aynı zamanda ait oldukları şehrinde bir sembolü haline gelecek. Bu amaca yönelik olarak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza 2008'de resmen bu çalışmayı başlattık. Önce emisyon noktası dediğimiz, bu yayınların hepsinini en iyi şekilde kullanıcılara nereden ulaştırılacak, bunun tespiti yapıldı. O tespite uygun olarak yer tahsisi konusunda Aralık 2009'da belediyeyle bir protokol imzaladık. Ve daha sonra 2010 Nisan ayında bütün ilgili kurumlar, bir araya gelerek bütün ebatlarıyla, artı eksi yapacağı sonuçları değerlendirdik. Bu konuda bir yarışma açılması ve bununla ilgili ödüllerinde evrensel hizmet fonundan karşılanması kararı alındı. Bugün bu yarışmanın sonuçlarını İstanbullularla paylaşıyoruz.''