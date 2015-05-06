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Dünya

Bütün üretimi robotların yapacağı ilk fabrika Çin'de açılıyor

Şu anda bin 800 işçinin çalıştığı fabrikada, robotların üretimi devralmasıyla birlikte 200 işçi çalışacak

06 Mayıs 2015 00:29

Dünyanın üretimi robotlar tarafından yapılan ilk fabrikası, Çin Halk Cumhuriyeti'nde açılıyor. Resmi haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, yalnızca robotların çalışacağı ilk Shenzhen Evenwin Precision Technology Co fabrikasında, ilk etapta bin robot çalışacak.

Şirketin yönetim kurulu başkanı Chen Xingqi, robotların üretime başlamasıyla birlikte, bin 800 olan çalışan sayısının yüzde 90 azalarak 200'e düşeceğini açıkladı. Şirket, yatırımın büyüklüğüne dair bir rakam açıklamazken, yıllık 322 milyon dolar tutarında üretim yapılacağını söyledi.

Eylül'den beri 30 bin işçinin yerine robotların çalışmaya başladığı Çin'de, 2016'ya kadar bin 500 fabrikada daha insanlar yerine robotların çalışmaya başlayacağı belirtiliyor. Çin'de, robot üreten şirketlere ve insan yerine robot kullanmaya başlayan fabrikalara yüksek teşvikler veriliyor.

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