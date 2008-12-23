Bütün takımlar kızardı

Turkcell Süper Lig'de 2008-2009 sezonunun 16 haftalık ilk bölümü geride kalırken, 18 takımdan futbolcuları kırmızı kart görmeyen takım olmadı.



Toplam 49 kırmızı ve 623 de sarı kartın gösterildiği ilk bölümün ''en centilmen takımı'' olarak futbolcuları yalnızca 1 kırmızı, 37 de sarı kart gören Trabzonspor dikkati çekti. Trabzonspor'u yine 1 kırmızı ve 42 sarı kartla Kocaelispor izledi.



16 haftalık ilk bölümde futbolcularına toplam 6 kırmızı ve 44 de sarı kart çıkan Antalyaspor, ''en hırçın'' takım oldu. Bu takımın ardından Kayserispor, 4 kırmızı ve 38 sarı kartla 2. sırada yer aldı.



Bu sezon şu ana dek futbolcuları en fazla sarı kart gören takım olan Eskişehirspor'un futbolcularına 46 sarı kart çıktı. En az sarı kartı ise 23 ile Gaziantepsporlu futbolcular gördü.



Bir karşılaşmada 7 ile en fazla sarı kart, 10. haftadaki Fenerbahçe derbisinde Galatasaraylı oyunculara gösterildi.



144 karşılaşmanın yapıldığı ilk bölümde, maç başına 4.33, hafta başına 38.94 sarı kart, hafta başına da 3.06 kırmızı kart düştü.



Ligin ilk devresinde takımların kart istatistikleri şöyle:





TAKIMLAR: SARI KART KIRMIZI KART



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Ankaraspor 28 3



Antalyaspor 44 6



Beşiktaş 29 3



Bursaspor 28 2



Denizlispor 33 2



Eskişehirspor 46 3



Fenerbahçe 41 2



Galatasaray 30 2



Gaziantepspor 23 3



Gençlerbirliği 33 2



Hacettepe 27 4



İstanbul B.Şehir Belediyesi 38 3



Kayserispor 38 4



Kocaelispor 42 1



Konyaspor 33 3



Ankaragücü 37 3



Sivasspor 36 2



Trabzonspor 37 1



