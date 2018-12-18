"Bütün sistemi ele almamız gerekiyor; değer yaratmayan bir kısır döngüdeyiz"

Karar yazarı İbrahim Kahveci, dün açıklanan bütçe açığı, işgücü ve sanayi üretim verilerini değerlendirdi. Artan bütçe açığına dikkati çeken yazar, ucuz işçilik ve kur desteğine rağmen üretim gücünün gerilediğini, eğitim yatırımına rağmen, bilim ve teknolojiden yoksun, plansız ve programsız yüksek öğretimin işsizliği gizlediğini" aktararak, "Sanırım biz bütün bir sistemi ele almamız gerekiyor. Değer yaratmayan bir kısır döngüde dönüp duruyoruz" dedi.

Kahveci, işgücü piyasası ve sanayi üretim verilerindeki azalmaları da incelediği yazısında, veriler üzerinden genel bir sistem eleştirisi yaptı.

İbrahim Kahveci'nin 18 Aralık tarihli "Mali disiplin!" başlıklı yazısından bir kısım şöyle:

" Bütçemiz savurgan ve verimli değil. Bütçemiz çok para topluyor ama harcama kalitesi düşük. Bunu bir an önce değiştirmemiz gerekiyor.

İşsizlik verileri İŞKUR verileri kadar kötü gelmemiş olsa da durum ciddi. İşsiz sayısı hızla 4 milyona doğru gidiyor. Bu atmosferde yeni iş bulmak oldukça zor. İş olmadığı zaman maaş bile bulmak imkansız ise, maaş zammından kim bahsedebilir?

Ucuz işçilik ve kur desteğine rağmen üretim gücümüz hala geriliyor. Onca eğitim yatırımına rağmen, bilim ve teknolojiden yoksun, plansız ve programsız yüksek öğretim sadece işsizliği gizliyor. Teknolojik değerler b ir türlü artmıyor. İhracatta ve üretimde...

Sanırım biz bütün bir sistemi ele almamız gerekiyor. Değer yaratmayan bir kısır döngüde dönüp duruyoruz. "

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