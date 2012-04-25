BDP heyeti ABD'de temaslara başladı. BDP Genel Başkanı Demirtaş: Bütün partilere dünyayı gezmek helal de bize mi haram! Bu ne Türkiye'yi şikayettir ne de çözümü başka yerde aramaktır

BDP Heyeti, başkent Washington temasları kapsamında ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya işlerinden sorumlu Bakan Yardımcısı Philip Gordon ile görüştü. Daha sonra bazı sivil toplum örgütleriyle bir araya gelen heyet, başkentteki bazı Kürt gruplar tarafından düzenlenen resepsiyona katıldı.

Demirtaş, burada Türk gazetecilerle yaptığı sohbet toplantısında, Türk hükümetinin, açıkça Suriye'deki Kürtlerin, Esed rejimi sonrasında özerlik almalarını engellemeye çalıştığını ileri sürerek, "Türkiye, Suriye Ulusal Konseyi'ne Kürtlere herhangi bir siyasi statü vaadinde bulunmaması konusunda açık telkinde bulunuyor" dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın PKK'nın silah bırakmasına yönelik sözlerinin hatırlatılması üzerine Demirtaş, "Şiddetin tümden bitmesini tabi ki arzularız. PKK olumlu cevap verirse karşı çıkmayız, seviniriz ama Başbakan PKK'yı heyecanlandıracak bir şey söylemedi. Başbakan, 'Sen eylem yapma, ben de operasyon yapmayım' diyorsa, bu fiilen ateşkes çağrısıdır, bunu daha açık söylemelidir" dedi.

Demirtaş, "PKK'nın da Hamaslaşacağını düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine, "Gerek Amerika, gerek Avrupa gerekse başka yerlerde terörist örgütler listesinin tekrar gözden geçirilebileceğini düşünüyorum. PKK'nın da daha çok siyasi çözüm, şiddet dışı çözüm meselesine eğilmesi, hükümetin de buna fırsat veren politika izlemesi gerektiğini düşünüyorum. Bu Hamaslaşma mı? Hayır, böyle tanımlayamayız" dedi.

Irak'taki durum ve Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetimin lideri Mesud Barzani'nin referanduma gidilebileceğine yönelik sözlerinin sorulması üzerine Demirtaş, "Elbette ki Irak'taki halkların yeni bir statüyle kendisini yönetmek istemesi, eğer barışçıl yöntemlerle gerçekleştirilecekse, sonuçta oradaki insanların hakkıdır. Ama bu, bölgesel düzeyde daha kanlı savaşlara, etnik çatışmalara yol açacaksa, böyle bir risk varsa, bu konuda çok daha dikkatli olunması lazım. Elbette şu anda Suriye, Irak, İran'daki gelişmeler bütün ve birbiriyle bağlantılı olarak ele alındığında, böyle bir risk vardır. Bugün Irak'ın üçe bölünmesi beraberinde huzur getirmeyecektir. Şu anda tehlikeli bir durumdur. Ama ülkeler gönüllü biçimde de ayrılabiliyorlar ama şu anda Ortadoğu böyle bir şeye çok müsait görünmüyor".

Gordon ile görüşmelerinde, Kürt sorununun çözümüne yönelik önerilerini ifade ettiklerini belirten Demirtaş, bir soru üzerine, "Sayın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bu konuda gereken, doğru olan şeyi ifade etti. Türkiye'de 4. büyük muhalefet partisiyiz. Bütün partilere dünyayı gezmek helal de bize mi haram. Biz de derdimizi ya da çözüm önerimizi bütün dünyaya birinci elden anlatmak istiyoruz. Bu ne Türkiye'yi şikayettir ne de çözümü başka yerde aramaktır" dedi.

Ziyaretlerinin, Barzani'nin ABD ziyaretinden sonra olmasının hatırlatılması üzerine Demirtaş, bu ziyareti 4 aydır planladıklarını ve zamanlamanın denk geldiğini belirterek, "4 ay önce biz, Barzani'nin buraya geleceğini, arkasından bizim buraya geleceğimizi planlayabilsek, o zaman Türkiye'de iktidar olurduk, muhalefet değil" diye konuştu.

BDP heyeti, bugün de bazı Kongre üyeleriyle görüşmeyi planlıyor. Ardından New York'ta bir toplantıya katılacak olan heyet, daha sonra San Francisco'da bir üniversitede katılacakları panelin ardından Türkiye'ye dönecek.