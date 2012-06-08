Bütün parasını dolardan pesoya çevirdi

Arjantin, ülkeden kaçan sermaye ve pesodaki değer kaybıyla boğuşuyor. Devlet Başkanı Kirchner, pesonun değer kaybetmesini önlemek için dolar birikimlerini pesoya çevireceğini açıkladı.



Arjantin Devlet Başkanı Christina Fernandez Kirchner, ülkenin para birimi pesonun değer kaybetmesini önlemek için ilginç bir yönteme başvurdu.

Kirchner dolar birikimlerinin hepsini pesoya çevireceğini açıklayarak, bakanların da aynısını yapmasını istedi.

Mal varlığının yaklaşık 15 milyon doları bulduğunu açıklayan Kirchner'in birikimlerinin önemli bir kısmının dolar bazlı varlıklarda olduğu tahmin ediliyor.

Arjantin Devlet Başkanı parasını pesoda tutarak halkına örnek olmak istediğini ve pesonun daha kârlı bir yatırım olduğunu söyledi.

Kirchner bu hamleyle sermayenin yurtdışına kaçmasını önlemeye çalışıyor. Resmi enflasyon oranının yüzde 10'da seyrettiği ülkede gayri resmi kaynaklara göre enflasyon yüzde 25'e yaklaşıyor. Bu da pesonun değer kaybetmesine, yatırımcıların dolara kaçmasına neden oluyor.

Arjantin 2001'deki iflasından beri piyasalardan borçlanamıyor. Bu yüzden ülkenin döviz rezervlerinde ciddi azalma yaşanıyor. 2011 yılında Arjantin'den çıkan sermayenin 22 milyar doları bulduğu tahmin ediliyor. Hem yurtdışına çıkan sermaye, hem de yüksek enflasyon pesonun değerini düşürdüğü için de halk doları güvenli bir liman olarak görüyor.