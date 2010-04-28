Vali Güler, ''Huzur ve güven içinde geçmesini beklediğim bu 1 Mayıs, gelecek yıllar için önemli bir referans olacaktır. Yeni bir başlangıç teşkil edecektir'' dedi.



Güler, ''yeni bir gerilime izin vermemek için demokratik açılımın getirdiği bir serbestlik ortamı içinde, hatta birtakım tabuların da yıkılması amacıyla Taksim Meydanı'nı, kutlama için tahsis ettiklerini'' belirtti.



Daha önceki yıllarda, alanı, ''emekçilerin gücünü kullanmak suretiyle illegal faaliyetlerin veya yasa dışı birtakım gösterilerin merkezi haline getirmek isteyenlerin'' olduğuna işaret eden Güler, bu tür şeylerin olabileceğini düşündüklerini, bu nedenle sendikalarla ortak önlemler aldıklarını anlattı. Güler, sendikaların görevlendireceği kişilerin alan içinde olacağını, emniyetin oluşturacağı geniş bir bariyer içinde insanların düşünce ve ifade özgürlüklerini en iyi şekilde kullanabileceklerini, bu arada başkalarının haklarının kullanılmasına engel olunmaması bakımından trafik, güvenlik, ulaşım, sağlık gibi diğer tedbirlerin alındığını kaydetti.



Güler, katılımcıların Dolmabahçe, Halaskargazi ve Şişhane tarafından üç ayrı koldan yürüyerek Taksim'e geleceklerini belirterek, güvenlik tedbirlerine ilişkin şu bilgileri verdi:



''Divan Kavşağı'nda, Tarlabaşı'nda Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü ve Gümüşsuyu Hastanesi önünde oluşturacağımız kontrol noktalarından emekçileri alana kontrollü olarak alacağız. Bazı olumsuzlukların yaşanmaması için İstiklal Caddesi, Sıraselviler ve Kazancı Yokuşu'nu tümüyle giriş ve çıkışa kapatacağız. Ve alan içerisinde ağırlıklı olarak sendika görevlileri bize alınacak tedbirlerde yardımcı olacaklar. Polisimiz geniş bir güvenlik ağı oluşturacak. İstanbul polisi ve dışardan da 3 bin 500 polis takviyesiyle bütün gücümüzle Taksim'de olacağız. İstanbul'da 33 bin polisimiz var. Biz tabii gerekirse jandarma ve diğer kuvvetleri planlama içine aldık. Dışardan gelen 3 bin 500 kişilik emniyet gücünü de kattığımızda yeteri kadar kişiyle İstanbul'da, diğer emniyet ve güvenlik tedbirlerini de aksatmadan, günlük hayatı hiç etkilemeyecek bir tedbir planlaması içinde bu önlemleri alacağız.''





Referans olacak



Geçmişte yaşanan olayların yaşanmaması için sendikaların çok duyarlı davranacaklarına inandıklarını söyleyen Güler, "Demokratik açılımın getirdiği, milli birlik ve kardeşlik ortamı içinde buna uymayacak davranışlardan kaçınılmasını istiyorum'' dedi.



1 Mayıs şölenine katılacak herkesin coşkuyla bu işe iştirak etmesini ve bu işin kendi disiplini, kuralları ve amacı içinde gerçekleşmesini dilediklerini ifade eden Güler, ''Bu 1 Mayıs, gelecek yıllar için önemli bir referans olacaktır. Yeni bir başlangıç teşkil edecektir. Geçmişte yaşanan sıkıntıları akla getirmeyecek bir düzenleme de olacaktır'' diye konuştu.



Güler, alan içinde emniyetin güvenlik önlemlerinin olacağını ancak ağırlıklı olarak tek tip kıyafet giymiş sendika yetkililerinin güvenlik önlemi alacağını belirtti.



Muammer Güler, ''1 Mayıs'ın huzur ve güven içinde geçmesini istiyorum. Tabii aynı günün akşamında iki maç var. Onların ertelenmesi cihetine gitmedik. Saat 20.00'de Kadıköy'de ve Olimpiyat Stadı'ndaki maçlar bunları etkilemeyecek. Etkinlik 10.00-16.00 arası için öngörülmüştür'' dedi.





İstanbullulara çağrı



Vali Güler, İstanbullulardan da anlayışlı olmalarını, tedbirlerini almalarını istedi.



1 Mayıs'ın, cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle sadece yarım gün sürecek önlemlere İstanbulluların toleransla yaklaşmalarını beklediklerini ifade eden Güler, ''İşçilerimiz, coşkuyla bugünlerini idrak etsinler. Yıllardan beri süren ve Taksim'i tabu haline getiren anlayışı, geçmişte yaşanan o sıkıntıları da tekrar açmak istemiyorum. İnşallah bir daha o sıkıntılar yaşanmayacak. Bir şölen olarak Emek ve Dayanışma Günü kutlanmış olacak'' dedi.





