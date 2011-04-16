-BÜTÜN GIDA ÜRÜNLERİ SIKI BİR DENETİMDEN GEÇİYOR GÜMÜŞHANE (A.A) - 16.04.2011 - Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker, Japonya'dan yapılan su ürünleri ithalatı konusundaki soru üzerine, ''Türkiye'ye nereden olursa olsun gelen bütün gıda ürünleri tüm yönleriyle birlikte sağlık şartlarıyla sıkı bir denetimden geçiyor. Diğer ülkelerden gelecek olan su ürünleri için de bu geçerlidir'' dedi. Eker, çeşitli ziyaret ve açılışlara katılmak için geldiği Gümüşhane'de, Valiliği ziyaret etti. Vali Enver Salihoğlu tarafından karşılanan Bakan Eker, Valilik makamında gazetecilere açıklama yaptı. Gümüşhane'nin kalkınmasında ancak tarım ve hayvancılığın katkı sağlayabileceğini, bu sektörlerin lokomotif olabileceğini belirten Eker, ''Bu nedenle kentin bu alandaki potansiyelini en iyi şekilde kullanacak bir destekleme politikası izledik'' diye konuştu. Bundan 8 yıl önce Gümüşhane'nin devletten yılda 120 bin lira tarım ve hayvancılık desteği aldığını anımsatan Eker, ''2010 yılında tarımsal desteğin miktarı 9 milyon 400 bin lira olmuştur. Artış yüzde 3 binleri geçti'' dedi. Kentte 34 kalkınma yatırımını desteklediklerini, destek miktarının yüzde 50 hibe desteği olduğunu dile getiren Eker, ''Bu yatırımlara 5 milyon lira hibe ödedik. Ayrıca su ürünlerini destekledik. 3 bin 700 ton kapasiteye ulaştı'' diye konuştu. Bakan Eker, Doğu Anadolu Kalkınma Projesi (DAP) kapsamında da kentte desteklemede bulunduklarını anlattı. Bakan Mehdi Eker, bir gazetecinin, su ürünlerinde av yasağının dün başlamasının ardından ithal balıkların Türkiye'ye geleceğini, Norveç ile deprem sonrası radyoaktif olumsuzluk yaşanan Japonya'nın en fazla balık ithal edilen ülkeler olduğunu belirterek, özellikle Japonya'dan gelecek su ürünlerinin radyasyon taşıyıp taşımadığının tespiti açısından alınacak tedbirleri sorması üzerine, şunları söyledi: ''Av yasağı bütünüyle her yerde değil. Belirli türlerde ve belirli ölçekteki gemiler ve tekneler içindir bu. Yani belli bir büyüklüğe kadarki avcılık devam ediyor. Türkiye'de balık bitti, üretilmeyecek, dışarıdan gelecek bilgisi yanlış, yok öyle bir şey. Türkiye'ye nereden olursa olsun gelen bütün gıda ürünleri tüm yönleriyle birlikte sağlık şartlarıyla sıkı bir denetimden geçiyor. Diğer ülkelerden gelecek olan su ürünleri için de bu geçerlidir. O konuda endişe etmeye gerek yok.'' -AK PARTİ ZİYARETİ- Valilik ziyaretinin ardından vatandaşlarla sohbet ederek AK Parti İl Başkanlığı'na gelen Eker'i burada İl Başkanı Ercan Çimen karşıladı. Eker, burada yaptığı konuşmada, genel seçim sürecine girildiğini belirterek, ''AK Parti 3. dönem için halktan yetki istiyor. Seçim beyannamemizi Başbakanımız açıklayacak. Biz 2023 hedefini açıklıyoruz. 2011-2015 arası değil 2011-2023 hedeflerini ortaya koyuyoruz. Teşkilatlarımız yaptıklarımızı vatandaşlarımıza anlatacaklar'' dedi. Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker, daha sonra bakanlığının 5. Etap Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında yaptırılan tesisin açılışını yapmak üzere Şiran ilçesine hareket etti.