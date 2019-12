-BÜTÜN GEMİLER İSRAİL'DEN AYRILDI BODRUM (A.A) - 05.08.2010 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, ''Bugün şu saat itibarıyla bütün gemiler İsrail'den ayrılmış durumda'' dedi. Davutoğlu, Bodrum'da Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov, Kazakistan Dışişleri Bakanı Kanat Sauda Bayev ve Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev ile Bodrum The Marmara Oteli'nde basın toplantısı düzenledi. Davutoğlu, toplantıda bir gazetecinin ''Gazze'ye yardım malzemesi götürürken uluslararası sularda İsrail güçlerinin saldırısına uğrayan ve İsrail limanlarına çekilen üç gemiyle ilgili son gelişmeler nedir'' sorusuna, şöyle yanıt verdi: ''Hatırlayacaksınız 31 Mayısta İsrail sivil konvoya karşı saldırı gerçekleştirdikten hemen sonra Türkiye'nin çağrısıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplanmış ve bütün ülkelerin mutabakatıyla uzun müzakereler sonrasında bir başkanlık açıklamasını kabul etmişti Birleşmiş Milletler. Şimdi bu başkanlık açıklamasında geçen ana unsurlar birer birer hayata geçiyor. Başkanlık açıklamasında hepinizin hatırlayacağı gibi yolcuların hemen serbest bırakılması talep edilmişti. Gerçekten yolcular hiç eksik olmaksızın serbest bırakıldılar. Yine Birleşmiş Milletler başkanlık açıklamasında, gemilerin serbest bırakılması talep edilmişti. Bugün şu saat itibarıyla bütün gemiler İsrail'den ayrılmış durumda. Mavi Marmara gemisi saat: 16.40 itibariyle, 'Defne' gemisi saat 17.20 itibariyle, 'Gazze' gemisi de 19.45'de İsrail limanlarından ayrıldılar. İskenderun'a kısa zamanda ulaşacaklarını ümit ediyorum.'' Davutoğlu, BM Güvenlik Konseyi toplantısında konunun uluslararası bir komisyonca incelenmesinin talep edildiğini hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bu hafta itibariyle sayın Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un talebi ve yaptığı uzun çalışmalar sonrasında bu komisyon da oluştu. BM Genel Sekreterliğine bu konuda takdirlerimizi teşekkürlerimiz buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. Sayın Ban Ki-mun ile hafta sonu telefon temasında oldum. O temaslarımızdan sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızı bilgilendirdim ve nihayet bu komisyon oluştu." Komisyonun ilk toplantısını 10 Ağustosta, New York'ta BM'de yapacağını bildiren Davutoğlu, Türkiye'nin komisyona gösterdiği adayın belirlendiğini, ancak bu ismin komisyonu nihai olarak oluşturan BM Genel Sekreterinde olduğunu, onun açıklamasının uygun olacağını kaydetti. Dışişleri Bakanı Davutoğlu, şöyle konuştu: "Ama daha önce söylediğim gibi, çok kıdemli ve tecrübeli bir diplomatımızdır. Kendisiyle de bugün burada Dışişleri Bakanlığı yetkilisi arkadaşlarıyla bir araya geldik ve detaylarla bazı hususları ele aldık. Ancak bu dediğim gibi, BM Genel Sekreterinin BM Güvenlik Konseyince talep edildiği şekilde oluşturduğu bir komisyondur. Dolayısıyla da isimlerin açıklanması genel sekreter tarafından yapılacaktır." Ayrıca Cenevre'de İnsan Hakları Konseyi tarafından bir komisyon oluşturulduğunu hatırlatan Davutoğlu, bu komisyonunun da çalışmalarına başladığını, Türkiye için esas olanın, vatandaşlarının hukukunun korunması ve uluslararası hukuk ilkeleri karşılığında bütün ülkelerin mutlak anlamda eşit ve hesap verebilir durumda olmalarının teyidi olduğunu vurguladı. Davutoğlu, "Biz bu komisyonların çalışmalarına başarılı olmaları için Türkiye olarak her türlü katkıyı vereceğiz. Ve bu konudaki taleplerimizi de bundan sonra da yakından takip etmeye devam edeceğiz'' dedi.