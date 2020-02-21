"Bütün gazetecilerin kaderi ve statüsü bu davaya bağlı": Assange'ın avukatları, Wikileaks kurucusu için Fransa'dan sığınma hakkı talep edecek

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Wikileaks'in kurucu genel yayın yönetmeninin avukatları, Julian Assange için Fransa'dan sığınma hakkı isteyeceklerini duyurdu.

Paris haber konferansında konuşan avukat Éric Dupond-Moretti, ABD'ye iadesi gündemde olan Wikileaks kurucusu hakkında konuşurken, "Bütün gazetecilerin kaderi ve statüsü bu davaya bağlı" dedi.

Fransa'ya "sağlam bir talep" hazırlamak için uzun süredir çalıştıklarını ifade eden Dupond-Moretti, "Durumun yeterince ciddi olduğunu düşünüyoruz. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bu konuda konuşmak bizim görevimiz" dedi.

Assange'ın Fransa'da çocukları bulunuyor. Wikileaks ilk kurulduğunda bazı dönemlerde Fransa'da faaliyet göstermişti.

Avukatlar, Assange'ın sağlık durumundan ve Londra'daki Belmarsh Cezaevi'nde insan hakkı ihlallerine uğradığı iddialarından bahsederek, Wikileaks'in eski genel yayın yönetmeninin "hukuksuz" bir davada yargılandığını söyledi.

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Savunma ekibinin İspanya koordinatörü Baltasar Garzón, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Assange'a '2016'da Demokrat Parti e-postalarının sızmasında Rusya'nın parmağı olmadığını söylemesi' şartıyla af teklifinde bulunduğu iddiasını yineledi. Garzón, Assange'ın bu talebe direndiğini ve bu yüzden ABD'nin iadesini istediğini belirtti.

Wikileaks kurucusu Assange önümüzdeki hafta ABD'ye iadesinin görüşüleceği duruşmaya katılacak. Birçok STK ve grup, "adil bir şekilde yargılanmayacağı için" Assange'ın ABD'ye iade edilmemesini talep ediyor. ABD'de kendisine 18 tane casusluk suçlaması yöneltilen Assange, onlarca yıl hapis yatabilir.