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Dünya

Butto'nun kızı annesi için hip-hop yaptı

Suikasta öldürülen Pakistan Halk Partisi lideri Benazir Butto'nun kızı Bahtıvar, annesi için hip-hop şarkı yaptı

07 Ocak 2009 02:00

Önceki yıl Ravalpindi mitinginde suikastta öldürülen Pakistan Halk Partisi (PPP) lideri Benazir Butto'nun kızı Bahtıvar, annesi için hip-hop şarkı yaptı.

Kızından Butto'ya şarkı - VİDEO

Pakistan'ın eski başbakanlarından Butto'nun 18 yaşındaki kızı Bahtıvar'ın İngilizce şarkısı "I would take the pain away (Acılarını dindireceğim) Pakistan'da çok beğenildi.

PPP yetkilisi ve Butto ailesinin en yakını Ferahnaz İsfahani, ''Bahtıvar'ın 5 dakikalık hip-hop parçası, ulusu kalbinden yakaladı. Büyük acı paylaşıldı'' dedi.

Ravalpindi mitinginin görüntülerinin de yer aldığı klipte , 27 Aralık 2007 tarihinde öldürülen Butto için ''Senin gülümsemen, ruhun, gözlerin hep hissediliyor. Dönüyorsun'' deniyor.

Bahtıvar, ağabeyi Bilaval ve kızkardeşi Asıfe gibi İngiltere'de okuyor.

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