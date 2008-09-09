Butto'nun dul eşi artık devlet başkanı

Zerdari ekonomiyi dengeye oturtmakta zorlanabilir

Müşerref'in istifa etmesi ardından Pakistan parlementosu tarafından Cumhurbaşkanı seçilen Zerdari, bugün yemin ederek görevine başladı. Geçtiğimiz aylarda öldürülen Pakistan eski başbakanlarından Benazir Butto'nun eşi olan Zerdari'nin adı eşinin başbakanlığı döneminde yolsuzluklarla birlikte anılmış ve Zerdari kamuoyunda 'bay yüzde 10' olarak anılmıştı.Yemin törenine aralarında Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai'nin de bulunduğu bazı yabancı devlet adamları da katıldı.Gözlemcilere göre, Zerdari'nin önüne çıkacak en önemli sorunları ekonomik kriz ve radikal İslamcı militanların oluşturduğu tehdit olşuturuyor.Zerdari, partisinin çıkarlarına hizmet ederek Pakistan'daki kutuplaşmayı artıracağı yolundaki kaygıları gidermek için her fırsatta ulusal uzlaşmayı hedef alan bir çizgisi olacağını söylüyor.Ülkenin en tartışmalı siyasetçilerinden biri olan Zerdari 1990'da bir iş adamını haraç için tehdit ettiği gerekçesiyle hapse atıldı.Zerdari'nin söz konusu iş adamını, bacağına uzaktan kumandalı bir bomba bağlayarak bankadan para çekmeye zorladığı öne sürüldü.1993'te eşi Benazir Butto'nun lideri olduğu Pakistan Halk Partisi'nin iktidara gelmesinden sonra hapisten çıkarak bakan olan Zerdari, 1996'da tekrar tutuklandı. Sekiz yıl daha hapis yatan Zerdari bu kez eşinin kardeşini öldürmekle suçlandı.Bir dönem hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle "Bay yüzde 10" diye anılan Asıf Zerdari, eşiyle birlikte bir İsviçre şirketinden rüşvet almaktan suçlu bulundu. Ancak Yüksek Mahkeme daha sonra bu kararı bozdu.Benazir Butto 27 Aralık'ta öldürülmüştü.Pervez Müşerref, geçen yıl Butto, Zerdari ve diğer Pakistan Halk Partisi liderlerinin ülkeye dönmesi için af çıkarmıştı. Zerdari'nin, Butto'dan ikisi kız, biri erkek üç çocuğu bulunuyor