Button'ın geleceği belirsiz



Britanyalı pilot Jenson Button, Formula 1'e bir yıl ara verebileceğini söyledi. Zira Honda, Formula 1 takımına hala alıcı bulamadı.





Honda, bu ay mali gerekçeler ile Formula 1 Dünya Şampiyonası'ndan çekilme kararı alınca, Jenson Button'ın geleceği belirsizleşti. Takım, yeni bir alıcı bulamadığı takdirde dağılacak.



2008 sezonunda Honda'ya sadece 3 puan kazandırabilen Button, şimdilik takıma alıcı bulmaya odaklandığını söyledi. Britanyalı pilot, bununla birlikte, bir yıl boyunca pistlerden uzak kalmasının her zaman ihtimal dahilinde olduğunu da sözlerine ekledi.



Button, Honda'nın çekilme kararından kısa bir süre önce Japon takımı ile sözleşme yenilemişti. İngiliz basınına göre Button 3 yıl için 35 milyon dolar alacak. Bu para takımın satışı gerçekleşmediği takdirde Honda'nın kasasından çıkacak.



Son olarak Force India'nın Giancarlo Fisichella -Adrian Sutil ikilisiyle devam etme kararı almasının ardından Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sadece Toro Rosso takımının 2009 kadrosu kesinleşmedi. Fakat bu takımda da Sebastien Buemi'nin yanında Takuma Sato ve Sebastien Bourdais'nin adı geçiyor.

