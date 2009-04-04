Button Malezya'da da ilk cepte



Formula 1'de sezonun ikinci yarışı Malezya Grand Prix'sinde pole pozisyonu, ilk yarışta olduğu gibi, Brawn GP'den Jenson Button kazandı



Formula 1 sezonunun ikinci yarışı Malezya Grand Prix'sine ilk cepte Brawn GP'den Jenson Button başlayacak.



Sezonun ilk yarışı Avustralya Grand Prix'sinde pole pozisyonu kazandıktan sonra son çizgiyi de ilk sırada geçmeyi başaran Button, Sepang pistinde de 1.35.181 ile sıralama turlarının en iyi derecesine imza attı.



Toyota'dan Jarno Trulli 1.35.273'lük derecesiyle ikinci sırayı elde ederken, RBR Renault'dan Sebastian Vettel 1.35.518 ile en iyi üçüncü dereceyi elde etti.



Sıralama turlarında üçüncü olan Red Bull takımından Sebastian Vettel, Avustralya'da karıştığı kaza yüzünden yarışa 10 sıra geriden, yani 13. sıradan başlayacak.



Sıralama turlarında sürprizler de yaşandı. ilk bölümüde Ferrari'den Felipe Massa, ikinci bölümde ise geçtiğimiz yılın şampiyonu Lewis Hamilton iyi derecelere imza atamadıkları için, ilk sıralarda yarışma hakkını elde edemediler.



Sezonun ikinci yarışı Malezya Grand Prix'si, yarın saat 12.00'de başlayacak.