Button İspanya'da da önde



Formula 1 Dünya Şampiyonası lideri Jenson Button, bu sezonki 3. pol-pozisyonunu Katalunya Pisti'nde elde etti. İngiliz pilot, İspanya Grand Prix'sine ilk sıradan başlayacak.



Formula 1'de sezonun 5. yarışı olan İspanya Grand Prix'sinin sıralama turlarında en iyi zamanı yapan Brawn GP'nin İngiliz pilotu Jenson Button ilk sırada (Pole position) başlayacak.



İspanya'nın Barcelona kentinde yer alan ve 4.655 kilometre uzunluğa sahip, Katalunya pistinde koşulan sıralama turlarında, 1 dakika 20.527'lik derecesiyle en iyi tur zamanını yapan Brawn GP takımının İngiliz pilotu Jenson Button, yarınki yarışa ilk sıradan başlamaya hak kazandı. İngiliz pilot, bu sonuçla Avustralya ve Malezya Grand Prix'sinden sonra bu sezonki üçüncü, kariyerinde ise 6. kez ilk sırada başlama heyecanını yaşayacak.



Katalunya'da, Button'ın ardından en iyi tur zamanını gerçekleştirerek, 1:20.660 ile ikinci sırayı kapan isim ise Red Bull takımının Alman pilotu Sebastian Vettel oldu. Vettel, bir önceki yarış olan Bahreyn Grand Prix'sini de ikinci sırada tamamlamayı başarmıştı.



Yarınki yarışa üçüncü cepte başlama hakkını 1:20.762 ile Brawn GP takımının Brezilyalı pilotu Rubens Barrichello elde ederken, sezona iyi bir başlangıç yapamayan Ferrari takımının Brezilyalı pilotu Felipe Massa 4. sırada başlayacak.



Sıralama turlarında en iyi 5. zaman 1:21.049'luk derecesiyle Red Bull'un Avustralyalı pilotu Mark Weber'in oldu.



Son şampiyon Mclaren Mercedes'in İngiliz pilotu Lewis Hamilton ise sıralama turlarının ikinci elemesinde elenerek, 14. sırada kendine yer bulabildi.



